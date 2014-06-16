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آلاف الطلبة يتظاهرون ضد العهدة الخامسة

  26 فيفري 2019 - 13:10   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
آلاف الطلبة يتظاهرون ضد العهدة الخامسة

تظاهر آلاف الطلبة عبر كامل الجامعات و المعاهد، عبر الوطن استجابة لنداءات أطلقت عبر مواقع التواصل قبل أسبوع تدعوهم للاحتجاج ضد العهدة الخامسة، و المطالبة بالتغيير و إن لم يتمكن المئات من مغادرة الحرم الجامعي بسبب الطوق الأمني،  فقد تمكن آلاف آخرين بتيزي وزو، و تيارت و العاصمة، و مدن أخرى، من الخروج و التظاهر

 

 و قد غلب الطابع السلمي على أغلب هذه الاحتجاجات، و لم تسجل أي تجاوزات تذكر و لقيت المسيرات تجاوبا كبيرا من المواطنين الذي كانوا يحيون الطلبة عبر كامل الطرق التي مر بها المحتجون

 

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