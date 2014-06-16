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الآلاف من الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو

  26 فيفري 2019 - 13:52   قرئ 83 مرة   0 تعليق   الوطني
الآلاف من الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو

خرج،اليوم، الآلاف من طلبة جامعة مولود معمري في مسيرة حاشدة  وسط مدينة تيزي وزو، للتنديد بترشح عبد العزيز  بوتفليقة لعهدة خامسة على التوالي وللمطالبة بالتغير الديمقراطي السلمي والإصلاحات السياسية

إلتحق طلبة جامعة مولود معمري بالحراك الذي تعرفه الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة بعد إعلان الريس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للعهدة الخامسة.  حيث احتضنت، أمس، مدينة تيزي وزو مسيرة سلمية حاشدة للطلبة، حيث بدأت بتجمهر الآلاف الطلبة ومن الجنسين داخل جامعة "حسناوة 1" التي كانت منذ الساعة الأولى نقطة التقاء الطلبة القادمين من مختلف أقسام وكليات الجامعة الموزعة عبر إقليم الولاية. هذا قبل أن يتجمهروا في حدود الساعة العاشرة أمام المدخل الرئيسي للجامعة والشروع في مسيرة حاشدة سلمية جابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة وصولا إلى المقر القديم لبلدية تيزي وزو أين نظموا وقفة دامت لبضعة دقائق ليكملوا بعدها مسيرتهم نحو مقر الولاية الذي كان بمثابة المحطة الأخيرة لحركتهم الاحتجاجية اين افترقوا في صمت دون تسجيل أي حادث قد يخرجها من إطارها السلمي. هذا وقد رفع المتظاهرون عدة شعارات يطالبون من خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن قرار ترشحه للعهدة الخامسة، مع المطالبة بالاصلاحات السياسية والتغيير الديمقراطي السلمي بالمستوى الذي يتطلع إليه الجزائريون والجزائريات. في سياق أخر شهدت المسرية السلمية التي نظمها طلبة جامعة مولود معمري، انضمام الطبقة السياسية التي نزلت هي الأخرى إلى الشارع ورفعت جنبا إلى جانب مشعل التغيير. وهي الأحزاب التي سبق لها وان أعلنت مقاطعتها لرئاسيات 18 أفريل 2019 الممثلة في كل من حزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللذين سجلا حضورهما عبر منتخبيها في المجالس المحلية، المجلس الولائي حتى برلمانيين على غرار محمد كلالاش، والسيناتور حسين هارون عن الافافاس   من ناحية أخرى حافظت المسيرة المنددة بالعهدة الخامسة على طابعها السلمي منذ بدايتها إلى غاية نهايتها. كما لم يميزها أي تواجد كثيف لعناصر الأمن  سواء في الموقع المحاذي للجامعة أو عبر شوارع المدينة بهدف منع مسيرة الطلبة، واكتف حضور مصالح الشرطة على  أفرادها بالزي المدني وكذا الشرطة العمومية التي أسندت اليها مهام تنظيم الحركة المرورية

 

أغيلاس، ب

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