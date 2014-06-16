حمس تدعو السلطة إلى الاستجابة للمتظاهرين

دعت حركة مجتمع السلم، في بيان أصدرته قبل قليل، السلطة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتصاعدة والعدول عن العهدة الخامسة

وجاء في بيان للحركة أن المكتب التنفيذي الوطني، اجتمع اليوم، لدراسة مستجدات الساحة السياسية، حيث دعا "السلطة الحاكمة في البلاد إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتصاعدة بالعدول على فرض العهدة الخامسة تفاديا لأي مغامرة بالبلد وأمنه واستقراره"

و ثمن المكتب الوطني ل " حمس" الحراك السلمي والحضاري لكل الفئات المجتمعية من طلبة ومحامين وصحفيين .. تنديدا بالعهدة الخامسة”، داعيا إلى “ضرورة استمرار المقاومة السلمية بكل أنواعها لفرض سياسة الأمر الواقع، ويؤكد على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وتفويت الفرصة على مهندسي التوتير وإجهاض حراك المواطنين الشرعي% كما أكدت الحركة أنها كانت السباقة في أن "نبهت مرارا بأن العهدة الخامسة هي خطر حقيقي على البلد وأن الاستمرار في فرضها كأمر واقع سيؤدي للمزيد من التأزيم والتوتير"