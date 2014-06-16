في الذكرى الثلاثين لرحيل صاحب رائعة "الربوة المنسية"

تيزي وزو تستذكر إبن توريرت ميمون والمثقف الخالد

تعود الذكرى الثلاثين لرحيل ابن قرية توريرت ميمون. ذلك الرجل الذي لم يتوان في جعل قلمه وسيلة للنضال على الهوية، على أصالة الوطن ورافق به ألامه وآماله. يعود مولود معمري وتلك الامازيغية التي أرهقته السنين التي كرسها للمطالبة بالاعتراف بها كلغة وثقافة بالجزائر قد قطعت مشوارا طويلا وانتزعت المكاسب بعد أن باتت مدسترة ولا أحد يشك في شرعيتها. طاف ظل "دالمولوذ" من جديد وهو الذي وضع أبجدية، قواعد، وقاموس للأمازيغية ملحا على ضرورة مغادرة زمن الشفوية واقتحام نضال الكتابة والحفاظ على ذاكرة السابقين. خُلدت الربوة وانتصرت قضية "معمري".

بصم معمري على المشهد الفكري، الأدبي والجامعي للجزائر، قامة من قاماتها المتفردة، وارتبط أيّما ارتباط بالقضية الأمازيغية وبالتراث الجزائري. مولود معمري الذي نشهد أطوار مئوية ميلاده، تجربة لا يمكن تجاهلها أو تغييبها لما تحمله من خصوصية لازمت تاريخ الجزائر في شتى مراحله، حمل همّ التراث والوطن وعُرف ببعد النظر والصرامة بالعمل، مما ساهم في إذكاء الصحوة الضرورية لإخراج الأمازيغية من نفقها المظلم. كما قدّم خدمة جليلة لثقافة الجزائر العريقة باختياره مشروع حماية اللغة الأمازيغية وإخراجها من دائرة النسيان.

لعب "دا لمولوذ" دورا رياديا في اكتشاف وترقية وإبراز الأهمية الحيوية للغة والثقافة الأمازيغية، حيث صبّ كل طاقته الفكرية بشكل خاص على “اللغة” كباب لتعليم الأمازيغية، وبفضل تضحياته التي امتدت لثلاثة عقود متسلحا في ذلك بالعلم والقناعات المدعمة بقدرة مقاومة كلّ الصعاب وعدم الاستسلام، خاض بجدية واستمرارية في الكتابة والإنتاج العلمي، ولم تكن الظروف السائدة آنذاك -حيث طغت إيديولوجية صارمة ومتزمتة في الميدان الثقافي-، ولا مساعي من شبهوه بـ"دون كيشوت" في مواجهة الطاحونات الهوائية، سببا في التراجع عما كان يعتبره قضية مقدّسة ومادة علمية ذات آفاق فكرية واعدة.

كان غاية في الإنسانية والرزانة، وكان مخلصا، هادئا، لا يكاد يباشر مشروعا ثقافيا حتى تجده منزويا، ينأى عن الأعين ولا يهدأ له بال إلا إذا استوى مشروعه فوق بساط الحقيقة. تختلف روايات معمري اختلافا جذريا عن الأعمال الأدبية التي كتبت بالفرنسية منذ بداية القرن العشرين، ولقد اتضح منذ البداية أنه مشروع روائي يوازي فكر الأدباء الذين انصهروا في سياسة الاندماج والمثاقفة من قبل، وتبين جليا أن رواياته لم تكن إلا دعوة صريحة إلى أدب وطني أصيل، حيث يدعو إلى الالتفاف حول المجتمع والهوية كرافدين هامين من الشخصية الجزائرية، ولعل مثل تلك المواقف الصامدة جعلته يغادر اتحاد الكتاب الجزائريين وهو في أوج العطاء بعد اختلاف حول دور الكاتب وأهمية المواقف التي ينساق وراءها في المجتمع.

تعد نصوص مولود معمري الروائية عامرة وغنية بالأوصاف، نصوص تنتمي إلى الكتابة بالعين، فيها الكثير من التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالطبيعة وبالإنسان، من حيث اللباس واللغة والأحاسيس وتفاصيل الجغرافيا وخصوصية الأماكن، فهو كاتب قريب من مدرسة الطبيعيين في علاقته بطبيعة الريف الجبلي القبائلي، وتكاد تكون أوصافه للطبيعة لوحات زيتية لكنها بالكلمات، كما أن توصيفاته المورفولوجية والفيزيولوجية للأشخاص مستقاة كلها من الحياة اليومية للفلاحين البسطاء في منطقة القبائل التي ينتمي إلى واحدة من قراها، وهي "توريرت ميمون"، التي أنجبت مولود معمري والمفكر والفيلسوف محمد أركون.

لم يكن صاحب رائعة "الأفيون والعصا" جهويا وأحدي التفكير ومؤسس أدب يميز بين أبناء بلده بل تركيز مولود معمري في كتاباته السردية على تفاصيل حياة القاطنين بأعالي الجرجرة لا يعني مطلقاً انعزاله أو دفاعه عن جهوية سلبية، بل هو في ذلك كان يكتب حياة البسطاء في هذه المنطقة التي ولد وكبر فيها مثلما فعل الروائي محمد ديب (1920 -2003) الذي سجل وبدقة عادات وتقاليد الأسرة الفقيرة في مدينة تلمسان في ثلاثيته "ثلاثية الجزائر: الدار الكبيرة -النول-الحريق" باللغة الفرنسية.

يجمع معارف الراحل وكل الذين اقتربوا منه على أن عالم اللسانيات والأديب المتفرد مولود معمري كان مثالا للرجل المثقف والذكي، معروفا ببساطته، قريبا من الناس، محبا للثقافة الأمازيغية ومدافعا عنها.

نهاية مأسوية لأديب الإنسانية

كتب الأديب "جيلالي خلاص" عن النهاية المأسوية لابن توريرت ميمون، وذلك الحادث الذي أودى به في طريق عين الدفلى وهو العائد من ملتقى حول الأمازيغية نظمته المغرب، يوم 26 فيفري 1989، حين احتار أطباء المستشفى في هوية هذا العظيم الذي تعرض لحادث مرور ولم يتعرف عليه أحد فبل أن يلتحق أحد أعضاء الطاقم الطبي المهتم بالثقافة الأمازيغية ويقف على حجم الخسارة، ويقول خلاص في مقاله "كانت وثائق الهوية (جواز السفر ورخصة السياقة) تحملان اسم: مـحـمد معمـري، ولا أحد من الطاقم الطبي تعرف على الكاتب· لقد اتصل أعضاء الطاقم بالشرطة وطالبوا بالاتصال بعنوان عائلة المتوفي كما ورد في رخصة السياقة: شارع سفينجة - بلدية الأبيار - الجزائر·

في حدود الساعة الثامنة صباحا، وصل الدكتور عـمار خريـص (دكتورعلى صلة وطيدة بالثقافة) ورئيس مصلحة طب الأطفال، إلى المستشفى وتم إخطاره بوجود جثة سائق سيارة في مصلحة حفظ الجثث، ونقل أعضاء الطاقم له الحكاية عن آخرها···

وعندما تقدم الدكتور إلى الجثة تعرف بسرعة على الكـاتب، التفت خلفه، ففاجأ زملاؤه بصوت قوي"إنـه الكـاتب مـولـود معـمري''، ليصاب الحضور بذهول غريب···

كان الدكتور خريص في غاية التأثر والأسى، لقد اتصل بجميع أصدقائه، من العطاف (منطقته الأصلية)، عين الدفلى، الجـزائر، تيزي وزو···(إلخ) إلى غاية الساعة التاسعة وعشر دقائق، استطاع أخيرا أن يتحدث مع ابنة الكاتب معمري عن طريق الهاتف·

لقد تلعثمت الكلمات في لسانه، غير أنه بادر أخيرا وأنبأها بالفاجعة·

وفي حدود الساعة الثانية زوالا من يوم 27 فيفري 1989، كانت جثة الفقيد قد وصلت أمام عتبة بيته بشارع سفينجة بالجزائر. في نهار الغد، ينقل النعـش إلى موطنه الأصلي بقرية تاوريرت ميمون، ويدفن الفقيد في جو جنائزي رهيب·

لقد اكتست مراسيم الدفـن حلة العظماء، ولم يشهد قط مثلها في الجزائر· أكثر من 200 ألف شخص من مختلف الفئات والأعمار، رجالا، نساء، شيوخا قدموا جميعا لوداع الفقيد· لقد غابت الشخصيات الرسمية عن مراسيم الدفن، وأي

''رسمي'' تسول له النفس بأن يقتحم تلك الجماهير الموجوعة، وشعارات التنديد بالسلطة كانت ترددها كل الألسن·"

برنامج ثري لتخليد روح "معمري" بتيزي وزو

سطرت مديرية الثقافة بعاصمة جرجرة برنامجا ثريا تزامنا والذكرى الثلاثين لوفاة مولود معمري، حيث انتقل الوالي عبد الحكيم شاطر إلى جانب مديرة الثقافة لتيزي وزو نبيلة قومزيان إلى آث يني، وبالتحديد إلى مهد المرحوم قرية توريرت ميمون حيث ينام نوم الخالدين، للترحم على روحه، بحضور السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس بلدية آث يني إسماعيل دغول، كما احتضن دار الثقافة مولود معمري، ملحقة دار الثقافة لعزازقة، المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، معارض حول مسيرة وحياة الراحل، إضافة إلى معرض حول الكتب بمشاركة دور النشر منها "ايناغ"، "كوكو"، "أناب"، "عشاب" وغيرها، في حين افتتحت بدار الثقافة مولود معمري النشاطات عبر إنجاز جدارية تخليدا للذكرى الـ30 لوفاة مولود معمري، تلاها تنظيم بقاعة المسرح الصغير بدار الثقافة لتيزي وزو، محاضرة تحت عنوان "فكر ونشاط مولود معمري" نشطها سليمان حاشي، مدير مركز التراث الثقافي الإفريقي بمشاركة أساتذة، ممثلي الحركة الجمعوية وإطارات من المحافظة السامية للأمازيغية.

وتمكن زوار قاعة "سينماتك" على موعد مع عرض فيلم وثائقي حول حياة ومسيرة مولود معمري، في حين احتضن المركز الثقافي "معطوب الوناس" لعين الحمام، عرض فيلم "الربوة المنسية" للمخرج عبد الرحمان بوقرموح.

وأشرف الأستاذ حسن حلوان من جامعة مولود معمري، على تقديم دروس بيداغوجية حول حياة ومسيرة الكاتب مولود معمري لفائدة تلاميذ الطور الإكمالي، ليليه لقاء مع البروفسور محمد لخضر موقال لتقديم كتابه "الاستعمار ليس حضارة"، في حين احتضنت ملحقة دار الثقافة "مولود معمري" لعزازقة عرض فيلم "الأفيون والعصا" للمخرج احمد رشدي.

ز. أيت سعيد