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سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات

65 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي لقطاع التربية

  26 فيفري 2019 - 20:29   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
65 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي لقطاع التربية

تجاوزت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية 65 بالمائة عبر كل المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهي النسبة التي اعتبرها النقابيون جد مشرفة، وسيتواصل الإضراب اليوم عبر كل المؤسسات التربوية، وسيكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية.

أبرز رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر «الكلا» إيدير عاشور، أمس، في حديثه لـ«المحور اليومي»، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية بلغت 65.31 بالمائة في اليوم الأول، مؤكدا أن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني ستكون أكبر من اليوم الأول، كما سيشهد اليوم الثاني وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية. وأشار تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية في بياناته السابقة إلى أن مطالب النقابات تتلخص في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر ومساعدو ومشرفو التربية، وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية. وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.

نبيل شعبان

 

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