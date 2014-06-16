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سلال يردّ على رافضي العهدة الخامسة:

بوتفليقة سيودع ملف ترشحه يوم 3 مارس

  26 فيفري 2019 - 20:34   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة سيودع ملف ترشحه يوم 3 مارس

 دافع عبد المالك سلال، عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه سيودع ملفه لدى المجلس الدستوري بتاريخ 3 مارس المقبل، مشددا على أن المجلس الدستوري هو الجهة الوحيدة التي تبتّ في ترشحه.

 

سلال الذي بدا متمسّكا بترشح الرئيس، ردّ على احتجاجات الشارع الرافضة للعهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، خلال لقائه بممثلي الحركة الجمعوية، زوال أمس الثلاثاء، بفندق الرياض غربي العاصمة، أكد أنه من حق المترشح عبد العزيز بوتفليقة الترشح والشعب هو من طلب ترشحه لمواصلة المسيرة. وردا على مطالب رفض ترشحه، قال عبد المالك سلال: «بأيّ حق يمكن معارضة ترشّح أي مواطن ... كل مواطن له حرية الترشح»، مذكرا أنّ حق الترشح مكفول دستورا لكل مواطن ومواطنة جزائري، وعلى الجميع احترام هذا المبدإ الديمقراطي. وتابع بالقول: «هل نريد أن نكرس النظام الجمهوري، هو ثمرة شهداء نوفمبر أم نريد نمط حكم اآخر ديكتاتوري شعبوي»، داعيا لمساندة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، ومتعهدا بالقيام بحملة نظيفة. وقال مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة: «أنا على يقين بأن أغلبية الشعب الجزائري ستكون في الموعد لأننا ماضون إلى مستقبل زاهر»، منوها بحق الترشح المكفول دستورا لكل مواطن ومواطنة جزائري، فعلى الجميع احترام هذا المبدإ الديمقراطي حسبه.سلال قال للحاضرين: «يجب أن تكونوا فخورين بهذا الرجل – أي الرئيس بوتفليقة - لأنه قدم البرهان خلال السنوات الماضية وسيختتم عمله في السنوات المقبلة ببناء جزائر الجيل القادم». وطالب المتحدث بأن يكون مساندو الرئيس في الميدان شاكرا إياهم كونهم ممثلين حقيقيين للمجتمع الجزائري. من جهة أخرى، قال سلال إنّ الندوة الوطنية الجامعة التي وعد الرئيس بوتفليقة بتنظيمها بعد الرئاسيات، ليست للأحزاب فقط، بل لكل أطياف المجتمع.

حكيمة ذهبي

 

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