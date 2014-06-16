في تعليمة أبرقتها لمصالحها عبر الولايات

وزارة السكن تأمر بمعالجة طعون السكن في آجالها تفاديا للاحتجاجات

تحديد مهلة 15 يوما للرد على الطعون

أبرقت وزارة السكن والمدينة تعليمة لكافة مصالحها، على رأسها دواوين الترقية والتسيير العقاري ومصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ومديريات السكن، أمرت فيها بتسريع معالجة ملفات الطعون المودعة من طرف العائلات المقصاة في مختلف الصيغ، بما فيها الصيغ القديمة «التساهمي» و»الاجتماعي»، تفاديا للاحتجاجات على قوائم السكن.

أمرت تعليمة وزارة السكن والعمران والمدينة، كافة مصالحها بتسريع وتيرة معالجة الطعون المرفوعة إليها من قبل المواطنين والعائلات المقصاة من عمليات الترحيل وعمليات الاكتتاب في مختلف البرامج السكنية، بما فيها صيغ الاجتماعي، «عدل» والترقوي. وتقضي التعليمة، أنه وفقا لما ينص عليه القانون في الحالة التي تنص على شروط إيداع الطعن والمتعلقة بالفترة الزمنية اللازمة والمتمثلة في مهلة 8 أيام للمواطنين الذين تم إقصاؤهم من هذه البرامج، لإيداع الطعون على قرارات الإقصاء الصادرة في حقهم، لدى المصالح المختصة المذكورة سابقا.

وألزمت التعليمة المصالح المختصة بأن يكون الرد على هذه الطعون خلال فترة لا تتجاوز 8 أيام، بعد إيداعه على مستوى هذه المصالح، حيث تكون المهلة ما بين إيداع الطعن والرد عليه 15 يوما كاملة. وأضاف المصدر أنه في حال كانت البرامج السكنية المعنية بهذه الطعون مشتركة في عملية اختيار المكتتبين بين المصالح الولائية ومصالح وزارة السكن على غرار السكن العمومي الإيجاري والبرامج القديمة من السكن التساهمي، فسيتم تحويل كل الطعون التي يتم إيداعها على مستوى مصالح وزارة السكن بالولايات إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون في الولايات خلال الأيام الأولى من إيداعها على أقصى تقدير.

ويضيف المصدر أن التعليمات تقضي بتحويل الطعن والملف التابع له للمصالح المكلفة بدراسته والفصل فيه، وتبليغ المعنيين بإلغاء قرار الإقصاء أو إبلاغهم بالتأكيد على القرار بإثبات السبب.

ورجحت مصادرنا أن يكون السبب الرئيس لهذه التعليمة تفادي الاحتجاجات على قوائم المقصيين خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي عبر البلديات، لاسيما في الوقت الراهن والمتزامن مع الحراك الدائر عبر مختلف الولايات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.