نائب "الأرسيدي" ياسين عيسيوان يلهب البرلمان

عرفت جلسة البرلمان اليوم المتواصلة لعرض و مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مشادات كلامية حادة بين نواب الأرسيدي و نواب الموالاة وصلت إلى انفعال رئيس المجلس معاذ بوشارب الذي تدخل و امر بسحب كلام النائب

و قد تطورت الأمور إلى العراك بالأيدي ، بعد ان حاول نواب من الأفلان منع نائب " الأرسيدي" من مواصلة كلامه ن و استمر الاحتقان بالمجلس الذي تحول الى حلبة صراع بتدخلات نواب آخرين من ذات الحزب المعارض و حتى النواب الإسلاميون الذين انتقدوا عمل الجكومة، و معلنين مساندتهم للحراك الشعبي