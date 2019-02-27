﻿فيما أكد القرض الشعبي الجزائري مرافقته المستمرة لها

مؤسسة الترقية العقارية تطمئن بتسديد المستحقات لاستكمال السكنات في آجالها

طمأنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية «ENPI»، كل المقاولات والمؤسسات المكلفة بإنجاز برنامج السكن الترقوي العمومي، مؤكدة أن مستحقاتهم المتعلقة بوضعيات الأشغال سيتم تسديدها في الآجال المحددة.

أكدت المؤسسة المشرفة على العديد من المشاريع السكنية بمختلف صيغها، أنها ستكون عند التزاماتها التعاقدية مع باقي شركائها المشرفين على انجاز الآلاف من السكنات، وقالت إنه لن يكون هناك أي تأخير في تسديد مستحقات المشاريع السكنية التي يُشيدونها يترتب عنه عدم التقدم في إنجاز المشاريع والسكنات.

وأضافت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنه تم عقد اجتماع عمل أول أمس، حيث جمعت مسؤولين من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ونظرائهم من القرض الشعبي الوطني، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدة نقاط أهمها تمويل القرض الشعبي الوطني لإنجاز سكنات الترقوي العمومي، وأضاف أنه من خلال هذه الجلسة أكد القرض الشعبي الوطني عزمه على مرافقة المؤسسة الوطنية في هذا البرنامج المسطر من طرف وزارة السكن، مؤكدا حرصه على احترام مواعيد تسديد وضعيات الأشغال المتعلقة بهذا البرنامج في آجالها المحددة. ومن جهته، أكد القرض الشعبي الوطني أنه سيرافق المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إنجاز سكنات الترقوي العمومي.

وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي تعول فيه وزارة السكن، على الانتهاء من المشاريع السكنية في وقتها وتسليمها لمستحقيها، خاصة منها التي تُشارع على الانتهاء، حيث سطرت وزارة السكن والمدينة خطة لتسليم أكبر عدد من السكنات لمستحقيها خلال 2019، لاسيما ما تعلق ببرنامج عدل1 الذي تسعى الوزارة إلى طيه نهائياً.