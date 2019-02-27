﻿شملت كل جامعات الوطن وتحذيرات من انتقالها إلى الثانويين

ربع مليون طالب في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير

الطلبة يؤيّدون التنظيمات الطلابية المتحدثة باسمهم في الحرم الجامعي

شارك ربع مليون طالب جزائري في المسيرات التي شهدتها كل جامعات الوطن والمراكز الجامعية بحسب تقرير استعلاماتي أعدته المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ذات التقرير الذي حذر من احتمال امتداد الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير السياسي في الجزائر والمناهضة لترشح بوتفليقة لتطال تلاميذ الثانويات والمدارس وهو ما حدث أمس بخروج عدد من الثانويين إلى الشوارع ببعض ولايات برج بوعريج، بجاية، تيبازة وجيجل.

أظهر التقرير الاستعلاماتي أن التنظيمات الطلابية لم يعد لها أي وزن بمؤسسات التعليم العالي وأن الطلبة لا يثقون فيها، كما أنها غير تمثيلية فرغم وجود 11 تنظيما طلابيا إلا أن الحراك الذي عاشته الجامعات أمس عرى الواقع المخزي بل عرى أيضا توجهات الأمناء العامين لهذه التنظيمات التي تخدم الأحزاب السياسية على حساب مصلحة الطلبة، وهو ما ترجمته المسيرات الضخمة التي شارك فيها الطلبة بالآلاف امس كان أكبرها بجامعة الجزائر العاصمة تلتها وهران ثم قسنطينة فعنابة، من قلب الحرم الجامعي وإلى أطرافه بالداخل والخارج في الشوارع والطرقات. أظهر الطلبة رغبتهم الحقيقية في التغيير البناء ولكن بطريقة سلمية، حتى وإن كان ذلك التغيير يبدأ من قلب الجامعة ويصل إلى اكبر مسؤول بالبلاد، طلبة وجدوا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول لا وصاية سمعت نداءات استغاثتهم ولا تنظيمات وقفت جنبا إلى جنب معهم، اختفت عن الأنظار واكتفى أمناؤها العامون بمراقبة الوضع عن بعد، ولم يسجل لهم أيضا حضور سواء عبر العالم الافتراضي أو الواقع، وفي الوقت الذي لبى الشارع الجزائري نداء الطلبة عبر 48 ولاية من معاهد، كليات ومدارس وجامعات، في مسيرات سلمية طوقتها مصالح الأمن بكل احترافية خوفا من حدوث أي انزلاق وحماية للطلبة الذين أشادوا بالدور الفعلي لمصالح الأمن التي كانت -حسبهم - في المستوى المطلوب . الطلبة وفي وقفاتهم أمس عبر كافة التراب الوطني من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بشعاراتهم السياسية أماطوا اللثام عن حقيقة ممثليهم والمسؤولين بقطاعهم وسياسة الصمت المنتهجة ضدهم، فالمسؤول الأول الطاهر حجار اكتفى هو الآخر بتقديم أرقام حول المشاركين في المسيرات وقزم حجمها، فاليوم يمكننا القول إن الطالب تبنى شعارات رافضة للواقع والتنظيمات سارت في تلك السياسة خدمة لمصالحها لتثبت مجددا أنها غير تمثيلية لتكون القطيعة كبيرة بين الطالب والتنظيم، وهو أكبر دليل على أن سياسة الكهول المعتمدة باتت لا تخدم جيل التسعينيات وحتى الألفين، ما ولد شرخا حقيقيا في ربط الاتصال بينهما.