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﻿شدد على احترام الدستور الذي يكفل الحق في الانتخابات والترشح

لوح يشيد بوعي الشباب الجزائري ويدعوهم للتمييز بين «الأصيل والدخيل»

  27 فيفري 2019 - 19:06   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الوطني
لوح يشيد بوعي الشباب الجزائري ويدعوهم للتمييز بين «الأصيل والدخيل»

أشاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالوعي الذي برهن عليه الجزائريون والجزائريات، في مقدمتهم الشباب الذي كان وما زال على كفاءة عالية وقدرة على التمييز بين النافع والضار تماما مثل شباب ثورة التحرير الوطني، داعيا إياهم إلى إدراك الفواصل بين الأصيل والدخيل وبين ما هو جاد ومفتعل، وهي مناقب كلها ستجعله بمنأى عن كل مسعى مريب وكل محاولة تضر الوطن أو تعرقل عزمه على المضي في التقدم والإصلاح والتجديد وتجذير الخيار الديمقراطي.

 

قال لوح إن الشباب الذي ما زال مضرب المثل والقوة الجديرة بالاقتداء ولاسيما في الأوقات وفي الفترات التي تتشعب فيها المسالك، وتتنوع فيها الخيارات التي تحتكم في الأخير إلى الإرادة الشعبية بكل شفافية ونزاهة وبواسطة الآلية الديمقراطية المعروفة وهي الانتخابات، وأضاف لوح في كلمته بمناسبة افتتاح الطبعة 14 للجامعة الإفريقية للموثقين أن «شبابنا الذي يمثل القوة الرئيسية للمجتمع ويحوز على نصيب وافر من التعليم الذي هو ثمرة من ثمرة إصلاحات وجهود العناية بالإنسان التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كل الأولوية والعناية، هذا الشباب يدرك الفواصل بين النافع والضار وبين الأصيل والدخيل وبين ما هو جاد ومفتعل وهي مناقب كلها ستجعله بمنأى عن كل مسعى مريب وكل محاولة تضر الوطن أو تعرقل عزمه على المضي في التقدم والإصلاح والتجديد وتجذير الخيار الديمقراطي ولا شك أن هذه هي القناعة لدى كل الجزائريين والجزائريات».

في سياق متصل، أكد الوزير أن الجزائر مقبلة على مرحلة هامة تتطلع من خلالها إلى تعميق المكاسب المحققة وتأمين مستقبلها بمقومات التحذير والبقاء والتطور وهي الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنها تأتي بعد إصلاحات سياسية ومؤسساتية توجت بتعديل الدستور سنة 2016 الذي أضاف مزيدا من التكريس للحقوق والحريات بما في ذلك حق كل مواطن في أن ينتخب أو يُنتخب، مشددا على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي وفق المواصفات الراسخة في هذا الشأن والتي باتت قاعدة للتعايش والتفاعل والحوار وإيجاد الحلول للاختلافات التي قد تطرأ على المواقف والآراء داخل المجتمع بأسلوب حضاري راق غايته إحداث تطوير أكثر عمقا في مسار التحول الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية، وشدد لوح على ضرورة أن تكون هذه المحطة فرصة للانتخابات تسودها الأجواء الهادئة والمسؤولية والحضارية في كل مراحلها وأن تطغى الروح الوطنية على غيرها من الاعتبارات الأخرى، لأنه ما من مكسب آخر، ولو كان انتخابيا يعلو على الوطن وعلى السلم والاستقرار، لاسيما أن بلادنا تقع على خطوط التماس مع محيط إقليمي مضطرب وغير آمن ولا يخلو من التآمر، يفرض على كل واحد منا التحلي باليقظة والحذر المتواصل والتفكير في كل خطوة يخطوها وما يمكن أن ينجم عنها من الأثر على ما تنعم به بلادنا من التحصين والتمكين وعوامل الديمومة للسكينة العامة والأمن والتي من دونها لا يمكن الحديث عن أية تنمية وأي نمط من أنماط الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وهو ما عاشته الجزائر سنوات التسعينات.

أسامة سبع

 

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