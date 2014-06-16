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بن غبريت تلجأ إلى العدالة وتأمر بالخصم من أجور عمال قطاع التربية

70 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني

  27 فيفري 2019 - 19:08   قرئ 78 مرة   0 تعليق   الوطني
70 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني

استمر الإضراب الوطني الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية لليوم الثاني، حيث بلغت نسبة الاستجابة 69.27 بالمائة عبر كل المؤسسات التربوية، يحدث ذلك تزامنا مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، شارك فيها آلاف الأساتذة عبر أربع ولايات، وفي المقابل لجأت وزارة التربية الوطنية إلى العدالة من أجل إجهاض الحركة الاحتجاجية، وأكد قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس «بعدم شرعية الإضراب».

أكد رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر «كلا» إيدير عاشور في حديثه أمس لـ»المحور اليومي» أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعا إليه تكتل نقابات التربية بلغ في اليوم الثاني 69.27 بالمائة وهو ما يوضح ارتفاع نسبة الاستجابة بـ04 بالمائة، وكان متزامنا مع تنظيم آلاف الأساتذة لوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية لأربع ولايات، وقال إيدير عاشور إن ممثلي النقابات سيجتمعون الأسبوع القادم لدراسة مستقبل الحركة الاحتجاجية. وفي المقابل أعلنت وزارة التربية الوطنية أن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة قضت مساء أول أمس بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات، وأكد أمر المحكمة الإدارية «عدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب المؤرخ في 18 فيفري 2019 تحت رقم 01 و02 /2019، والمتضمن الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 فيفري»، وكانت النقابات المستقلة والمتمثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، ومجلس الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الاطوار، وقد دعت لإضراب يكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية لكل من غليزان والبليدة وباتنة والاغواط.

وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت منذ أسبوع أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية وخصت بالذكر قانون التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي أما بخصوص المطلب المتعلق بالأجور بين2011 و 2012 قالت الوزيرة إنه «تم تلبيته»، مشيرة إلى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل.

نبيل شعبان

 

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