صحفيو التلفزيون العمومي ينتفضون...

التنديد بالرقابة والمطالبة باحترام الخدمة العمومية

خرج صحفيو التلفزيون العمومي عن صمتهم بتنظيم وقفة احتجاجية بمقر المؤسسة منددين بالتعتيم والمنهجية المفروضة عليهم في كيفية التعامل مع مسيرات المطالبة بالتغيير السياسي، واعتبروا أنهم أبناء هذا الشعب ومن حقهم ممارسة الفعل الصحفي كما تمليه أبجديات المهنة بعيدا عن القيود والمضايقات، وإن كان مبدأ «الخدمة العمومية» قد أقرته قوانين الجمهورية، فمن حقهم أن يطالبوا بحرية التعبير خصوصا أن أسلافهم دفعوا ثمنها غاليا خصوا خلال التسعينات حين كانت قوى التطرف تستهدف رجال ونساء مهنة المتاعب، وحصدت أرواح خيرة أبناء مبنى «شارع الشهداء».

سار صحفيو وصحفيات التلفزيون الجزائري على درب زملائهم من المؤسسة الوطنية للإذاعة، بعد ان نظموا وقفة احتجاجية انتقدوا فيها الطريقة التي أرغموا على اتباعها بمنعهم من تغطية المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة والمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، نددوا بما حدث مع زميلهم سيدي علي حدادو، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب ما نشره عبر صفحته في «فايسبوك» الذي أبدى في مضمونه معارضته للعهدة الخامسة، حيث تمت إحالته على العطلة الإجبارية معتبرين ذلك مساسا خطيرا بالحرية الشخصية طالما أن المعني كتب على صفحته الخاصة وليس بمقر عمله. وسبقت هذه الوقفة رسالة بعثها تقنيو، صحفيو ومخرجو المؤسسة لمسؤوليهم رافضين أن يتحولوا إلى وسائل لتزييف الحقائق وكتم الأحداث، خصوصا ان المسيرات شعبية ولم تكن مجرد صدفة، بل من حقهم الاستجابة لنداءاته كونهم جزءا منه. ودافع هؤلاء عن مبدأ حرية الرأي بالقول « الجميع يدرك ان صحفيو، تقنيو ومخرجو التلفزيون الجزائري لا يملكون نفس الانتماء السياسي او الإيديولوجي، والقاسم المشترك بينهم هو منح عمل صحفي باحترافية مثالية وكفاءة وفي ظل احترام القانون الداخلي للمؤسسة، كما تمليك عقود العمل التي وقعها كل واحد منهم والتي لا يفرض مضمونها أي انتماء سياسي أو حزبي للالتحاق بالتلفزيون.» وأكد المعنيون أن رسالتهم للمسؤولين ليست موقفا سياسيا ولا يعتبر قلقا حزبيا، وإنما دعوة لاحترام قيم ومبادئ الخدمة العمومية وحرية الآراء الشخصية.» وتعد هذه الوقفة الأولى من نوعها في تاريخ التلفزيون الجزائري رغم أن فترة التسعينات عرفت وقفات لعمال هذه المؤسسة تنديدا بالإرهاب الذي حصد أرواح خيرة صحفييها.