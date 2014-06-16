دعت الأحزاب إلى تغيير أماكن عقد اجتماعاتها

ولاية الجزائر تؤكد تخصيص قاعة التعاضدية بزرالدة لأغراض إدارية

دعت ولاية الجزائر حزب طلائع الحريات إلى تغيير مكان عقد اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل بسبب عدم جاهزية قاعة التعاضدية العامة لعمال مواد البناء بزرالدة التي قالت إنها ستخصص لأغراض إدارية ذات منفعة عامة حالت دون أهليتها لاحتواء نشاطات عمومية عامة مؤقتا.

طالبت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها بخصوص تغيير مكان انعقاد اجتماعات عمومية لبعض الأحزاب، المنظمات، الجمعيات، النقابات والأشخاص المصرحين، نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حزب طلائع الحريات إلى تغيير مكان عقد اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل بسبب عدم جاهزية قاعة التعاضدية العامة لعمال مواد البناء بزرالدة. وأكدت الولاية في بيانها أن عدة أحزاب تقدمت بطلبات لتنظيم لقاءات، وهي طلائع الحريات، حركة مجتمع السلم، جيل جديد، وكذا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. وجاء في نص البيان «تُنهي ولاية الجزائر إلى علم السيدات والسادة المصرحين باسم حزب طلائع الحريات -حركة مجتمع السلم -حزب الفجر الجديد -المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية -الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، أنه تم تسخير فضاء التعاضدية العامة لـمواد البناء بزرالدة لأغراض إدارية ذات منفعة عامة حالت دون أهليته لاحتواء نشاطات عمومية مؤقتا». ودعت ولاية الجزائر عبر مديرية التقنين، الشؤون العامة والمنازعات إلى تغيير أماكن عقد اجتماعاتهم العمومية، لضمان سيرها وفق الأجندة الـمسطرة من طرفهم، «تدعوكم مديرية التقنين، الشؤون العامة والمنازعات لولاية الجزائر إلى تغيير أماكن عقد اجتماعاتكم العمومية، وذلك لضمان سيرها وفق الأجندة الـمسطرة من طرفكم». وفي الصدد، اعتذرت ولاية الجزائر عن هذا الطارئ، مجددة حرصها على التعامل القانوني في دراسة ملفات الاجتماعات والمظاهرات العمومية المودعة لديها والتي يفوق عددها عشرين ملفا يوميا.

وكان حزب طلائع الحريات، قد كشف في بيان له أول أمس عن قرار وزارة الداخلية إلغاء حجز الحزب لقاعة التعاضدية العامة لمواد البناء بزرالدة لعقد الدورة السابعة للجنته المركزية، متهما في البيان ذاته وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالتخلي عن صفته كوزير للجمهورية بتصرفه هذا والذي يفرض عليه الحياد، ويضع نفسه في خدمة مترشح وأحزاب التحالف الرئاسي وحدهم. وأضاف البيان أن حزب طلائع الحريات الذي كان يتهيأ لعقد دورته السابعة للجنة المركزية، يوم 28 فيفري الجاري، والتي كان تاريخها محددا منذ مدة، قد حجز لهذا الحدث قاعة «التعاضدية العامة لمواد البناء» بزرالدة، حيث أودع طلبا لدي والي الجزائر بتاريخ 13 فيفري الجاري، ليتفاجأ هذا اليوم 26 فيفري على الساعة السادسة مساءا بمكالمة هاتفية، أي 48 ساعة قبل موعد الاجتماع، من موظف بمصالح مديرية التنظيم والإدارة العامة لولاية الجزائر يخبره بأن القاعة المذكورة قد تمّ تسخيرها من طرف والي الجزائر، مبديا استغرابه من أن يستغرق الرد على طلب لاجتماع نظامي لحزب سياسي معتمد كل هذه المدة، ويندد بشدة بهذا التجاوز ويضع الرأي العام العمومي كشاهد على هذا التعسف الصارخ في استعمال السلطة.