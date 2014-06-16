تنصيب هياكل مجلس الأمة

ولد عباس يحافظ على منصبه في الهياكل وتجديد الثقة في جيار على رأس كتلة الرئيس

حافظ الأمين العام المعزول عن حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على منصبه في مجلس الأمة، حيث عين نائبا للرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، فيما جدد رئيس الجمهورية، الثقة في شخص الهاشمي جيار، بصفته رئيسا للمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي.

عقد مجلس الأمة صبيحة أمس، جلسة علنية، برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، خصَّصها للمصادقة على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة بعنوان سنة 2019 وإثبات عضوية ثلاثة أعضاء جُدد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

وذكّر رئيس المجلس، في مستهل الجلسة، بتعيينات القيادات السياسية والحزبية لرؤساء مجموعاتها البرلمانية المُمَثَّلَة في مجلس الأمة، والتي حافظ فيها الأمين العام المعزول لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على منصب نائب رئيس مجلس الأمة، إلى جانب كل من المجاهد صالح قوجيل، مليك خذيري ومحمد بوبطيمة عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ووحيد فاضل عن التجمع الوطني الديمقراطي. وأبقى رئيس الجمهورية، على الهاشمي جيار، رئيسا لكتلة الثلث الرئاسي، وهو الذي سبق له وأن كان وزيرا للشباب والرياضة خلال وقت سابق. كما عين حزب جبهة التحرير الوطني، بوحفص حوباد، رئيسا لكتلته في «السينا»، وعلي جرباع، رئيسًا للمجموعة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي. وبعد رفع الجلسة، تولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، عملية تنصيب أعضاء المكتب الجديد، الذين أشرفوا بدورهم، بتكليفٍ منه ونيابةً عنه، على عملية تنصيب اللجان الدائمة للمجلس بعنوان سنة 2019.

وقبل ذلك، أشرف مليك خذيري وجمال ولد عباس، نائبا رئيس مجلس الأمة، بتكليفٍ منه ونيابةً عنه، على تنصيب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي يتشكّلُ مكتبها من: نور الدين بالأطرش، رئيسًا للجنة، عبد القادر شنيني، نائبًا لرئيس اللجنة، فؤاد سبوتة، مقررًا للجنة.

وبعد تنصيبها، شرعت اللجنة في دراسة ملفات ثلاثة أعضاء جُدد، عيّنهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وذلك طبقًا للأحكام المرعية؛ وأعدّت تقريرًا في الموضوع، وعرضته في الجلسة نفسِها على السيدات والسادة أعضاء المجلس للمصادقة عليه. وبذلك تمّ إثبات عضوية هؤلاء الأعضاء الثلاثة الجُدد في مجلس الأمة لمدة ست سنوات من تاريخ تنصيبهم، ويتعلّق الأمر بالسادة: لخضر الهبيري، المدير العام السابق للشرطة بالنيابة، والذي أنهيت مهامه قبل أيام، ويوسف مصار وخالد بوجابر.