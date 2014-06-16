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اتهمها بسوء تسيير طموحات الشعب

بوحجة يترشح للرئاسيات ويهاجم السلطة والحكومة

  27 فيفري 2019 - 19:52   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الوطني
بوحجة يترشح للرئاسيات ويهاجم السلطة والحكومة

أعلن الرئيس المعزول للمجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، عن سحبه لاستمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية، موجها انتقادات شديدة للسلطة والحكومة، واتهمها بـ «سوء تسيير طموحات الشعب»، وذلك تعليقا منه على الاحتجاجات العارمة التي يسجلها الجزائريون منذ يوم الجمعة 22 فبراير الماضي.

فاجأ السعيد بوحجة (81 عاما)، الرأي العام صبيحة أمس، وهو يتوجه إلى مقر وزارة الداخلية المحاذي لقصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان وسط العاصمة، من أجل سحب الاستمارات القانونية لاكتتاب التوقيعات الخاصة بملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم. ظهور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السابق، ليست جديدة، لأن الرجل ما يزال يدافع عن أحقيته في رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، ولم يختف من وسائل الإعلام، ويستند في ذلك على السند القانوني، لاسيما الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي لا يتيح للنواب إمكانية إقالة رئيس الهيئة وأن الوضعية القانونية الوحيدة لرحيله هي الاستقالة أو العجز، والذي لم يقع. لكن هذا الظهور، عبر إعلان ترشحه للرئاسيات، يأتي في سياق سياسي مشحون، لاسيما من خلال المظاهرات الشعبية التي ناهضت العهدة الخامسة. وبهذا الخصوص، أطلق بوحجة تصريحات مناوئة للسلطة والحكومة، وقال لموقع «كل شيء عن الجزائر»، إن «السلطة مسؤولة عن غليان الشارع منذ يوم 22 فيفري الماضي، منتقدا تقصيرها في انتهاج سياسة مرنة تجاه الشعب وطموحاته»، مضيفا بخصوص الشعارات التي تم رفعها خلال الاحتجاجات، لاسيما تلك المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة، أنها «شعارات تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، والكلمة الأخيرة للشعب».

وأكد بوحجة في ذات التصريح، على ضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير التي خرجت بقوة الى الشارع، داعيا إلى العمل على التهدئة وسماع كل الأطراف المعنية بهذا الحراك، مشددا على أن الاحتجاجات نتيجة حتمية لـ «عدم اعتماد سياسة حكيمة مرنة تجاه الشعب، وتجاهل طموحاته، وعدم تهيئة المناخ الملائم لمرحلة الاستحقاقات الرئاسية»، مضيفا أن «التقصير كان كبيرا في اعتماد سياسة حكيمة تتماشى مع مطالب الشعب وإعداد الأدوات الكفيلة بإنجاح الانتخابات».

حكيمة ذهبي

 

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