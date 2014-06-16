في صورة توحي باسترجاع الجامعة الجزائرية لدورها

الأساتذة الجامعيون يشاركون الطلبة وقفتهم الاحتجاجية

شارك عدد من الأساتذة الجامعيين في وقفة الطلبة التي شهدتها مختلف جامعات الجزائر أول أمس موضحين موقفهم من الحراك السياسي الذي تشهده الجزائر هذه الأيام قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقف العديد من أساتذة الجامعة الجزائرية جنبا إلى جنب مساندين طلبتهم في المطالبة بسحب ترشيح بوتفليقة لعهدة جديدة، وهو ما زاد من عزيمة الطلبة في إبداء الرأي والمشاركة في الخيارات السياسية الهامة للبلاد في خضم ما تشهده الساحة السياسية الجزائرية هذه الأيام وبمساندتهم أوضح الأساتذة موقفهم الرافض للأوضاع القائمة، فبعد البيان الذي وقعه مجموعة منهم ينتمون إلى مختلف الجامعات على مستوى ولايات الوطن مصرحين بنيتهم في مشاركة المجتمع بفئاته من أجل التغيير، والذي تداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي جنبا إلى جنب مساندين طلبتهم في المطالبة بسحب ترشيح بوتفليقة لعهدة جديدة، ما يضيف من عزيمة الطلبة في إبداء الرأي والمشاركة في الخيارات السياسية الهامة للبلاد ويعزز موقفهم هذا، وهو نفس جديد للجامعة الجزائرية التي تأمل في استرجاع دورها بالمشاركة في صنع القرار بعد أن انفصلت هذه الاخيرة في السنوات الأخيرة عن الساحة العامة، وغيب مكانها في المجتمع المدني، التي كان من المفروض أن يكون لها دور هام في توجيه الرأي، ويوضح بيان الأساتذة أنهم اختاروا التغيير ويأملون إلى العمل من أجل ذلك كما أنه ومن خلال اختيارهم هذا فقد اختاروا الوقوف إلى جنب الشعب الذي لطالما شهد التاريخ وعيه بخياراته ونضجه حسب البيان.

وجاء موقف الأساتذة المناشدين للتغيير والمنددين للأوضاع الراهنة موحدا للعائلة الجامعية الكبيرة بما تضم من طلبة ونخبة وأساتذة ومثقفين الذين قالوا كلمتهم.