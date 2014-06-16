عقد لقاءات مع بقية الأطراف لعرض وتحديد القائمة النهائية

الفصل في ملف المهن الشاقة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل

أعلن الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، صالح عجابي، أن اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المهن الشاقة في الجزائر ستقوم بالفصل في الملف نهائيا ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.

أوضح صالح عجابي على هامش انعقاد المؤتمر الـ 13 للاتحاد الولائي لعمال ولاية البليدة أن اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المهن الشاقة التي تضم عدة أطراف (الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) بصدد العمل على دراسة هذا الملف وسيتم الفصل فيه ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل».

وقال ذات المتحدث إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كلف من جهته فوج عمل مكون من أطباء وأصحاب الاختصاص والملف جاهز ولم يبق سوى عقد لقاء مع بقية الأطراف لعرض وتحديد القائمة النهائية للمهن الشاقة والتي ستسمح لأصحابها باسترجاع الحق في التقاعد النسبي.

من جهة أخرى، تم خلال المؤتمر الولائي انتخاب خروفي قدور أمينا عاما ولائيا بالإضافة الى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الولائية البالغ عددهم 43 عضوا وأعضاء الأمانة الولائية البالغ عددهم خمسة أعضاء، وذلك بعد عرض التقريرين المالي والأدبي وحصيلة النشاطات للعهدة السابقة.

يذكر أن رئيس لجنة المهن الشاقة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد لخضر بدرالدين، قال إن القائمة النهائية لأصحاب المهن الشاقة المعنيين بالاستفادة من التقاعد المسبق أضحت شبه جاهزة بعد استكمال دراستها على مستوى الاتحاد وستكون على طاولة الحكومة مع نهاية سنة 2018، مؤكدة أن اللجنة شارفت على الانتهاء في انتظار ضبط القائمة بشكل نهائي من طرف الأطباء وخبراء وزارة العمل.