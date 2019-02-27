حسب مؤشر «بلومبرغ»

الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا

احتل النظام الصحي الجزائري المركز الرابع إفريقيا، وفقا لما جاء في المؤشر الدولي لـ «بلومبرغ 2019» حول أفضل شعوب العالم من حيث الحالة الصحية والذي نشر مؤخرًا.

ذكرت وكالة الانباء التونسية أن جنوب إفريقيا جاءت في المرتبة الأولى لأول مرة، برصيد 62.56، تليها تونس بـ 59.59، ثم نيجيريا الثالثة 55.33، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة بـ 44.22، متقدمة على مصر. وعلى الرغم من احتلالها مرتبة جيدة على المستوى الإفريقي، فإنها لا تزال بعيدة عن أفضل 50 دولة، والتي نجد فيها دولا من منطقة الشرق الأوسط، مثل قطر التي جاءت بعد البحرين في المرتبة 37 عالميا، ثم لبنان 39، والإمارات العربية المتحدة 46، وعمان في المرتبة 49، حسب مؤشر بلومبرغ.

في غضون ذلك، جاء اليابانيون وهم من أطول الشعوب عمرا، في المرتبة الرابعة، والسويسريون في المرتبة الخامسة والسويديون في المرتبة السادسة والأستراليون في المرتبة السابعة والسنغافوريون في المرتبة الثامنة والنرويجيون في المرتبة التاسعة، وجاءت إسرائيل في المركز العاشر حسب التصنيف.