بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لأجهزتها

الحماية المدنية تعد برنامجا متنوعا للوقاية من الأخطار

سطرت الحماية المدنية برنامجا ثريا ومتنوعا يبرز أهمية الوقاية والتحسيس بالأخطار من خلال التركيز على الإعلام الجواري الهادف إلى غرس ثقافة وقائية، وهذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لأجهزة الحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة.

تحيي الحماية المدنية الجزائرية غدا، على غرار بقية أجهزة الحماية المدنية للبلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية اليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة، حيث ستقام عدة تظاهرات على المستوى الوطني من أجل التحسيس وتوعية المواطنين خاصة الأطفال، وهذا عن طريق عرض أفلام وثائقية، إقامة معارض، تنشيط محاضرات، أنشطة ثقافية ورياضية إلى جانب تنظيم مناورات تطبيقية عن مختلف الأخطار اليومية والأخطار الكبرى على مستوى مختلف الهياكل التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية.

ورسّم المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية لهذه السنة شعار «حماية أبنائنا هي مسؤوليتنا»، حيث تم في هذا الصدد إعداد برنامج ثري ومتنوع يبرز دور وأهمية الوقاية والتحسيس وكذا التركيز على الإعلام الجواري من أجل غرس ثقافة وقائية، بالإضافة إلى شد انتباه الرأي العام على الأهمية الكبيرة التي يكتسبها قطاع الحماية المدنية خاصة في شقه الوقائي، التحسيسي وكذا الحماية الذاتية، حيث تتناول هذه النشاطات عدة نقاط في محتواه الوقائي على غرار تنظيم مناورات للإنقاذ والإسعاف تخص مختلف الأخطار مثل حوادث الطرقات، الحوادث المنزلية، إخماد الحرائق وجميع تقنيات الإنقاذ وكذا الإسعاف تبرز من خلالها استعداد الحماية المدنية في مجابهة الكوارث وعلى تنظيم الإغاثة في حالات وقوعها، كما سيتم تنظيم حملات تحسيسية توعوية حول مختلف الأخطار لمختلف شرائح المجتمع وكذا على مستوى المدارس، معاهد التكوين المهني ودور الشباب مع تنظيم تمارين الإجلاء على مستوى المدارس لمختلف الأطوار، وفتح دورات تكوين حول الإسعافات الأولية لفائدة المجتمع العام مع توزيع شهادات نهاية الدورات التكوينية، مع تنظيم أبواب مفتوحة في مختلف وحدات الحماية المدنية لإبراز دور الحماية المدنية في مجال التقليل من الكوارث في إطار التنمية المستدامة.