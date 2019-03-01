إستدعاءات الدورة الثانية من الإمتحان المهني للأساتذة يومي 4 و5 مارس

ستسلم الإستدعاءات للمترشحين للدورة الثانية من الإمتحان المهني لترقية إلى الرتب الأعلى لسنة 2018 حسبما نشرت وزيرة التربية نورية بن غبريت في صفحتها الرسمية على تويتر

المسابقة التي تخص الاساتذة الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاث.على أساس المناصب الشاغرة المتبقية، يومي 4و5 مارس 2019 بمؤسسات عملهم. ويكون الإختبار للامتحان المهني للالتحاق برتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعلمية الثلاث حسب الجدول