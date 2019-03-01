برميل النفط يقارب 67 دولارا

قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن زيادة الإمدادات الأمريكية والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصت المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، بزيادة 42 سنتا تعادل 0.6 بالمائة، عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمائة، عن التسوية السابقة إلى 57.51 دولار للبرميل.