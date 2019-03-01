إنطلاق عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي "عدل 2

أشرف أمس 28 فيفري 2019، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، على عملية اطلاق سحب شهادات ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل 2، وهذا بمقر الوكالة

وتشمل العملية المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطرين الأول و الثاني من قيمة المساهمة الأوّلية من ثمن سكناتهم، من خلال فتح الموقع الإلكتروني للوكالة (www.aadl.com.dz) بصفة تدريجية ابتداء من اليوم، لتمكينهم من القيام بتحميل مقررات ما قبل التخصيص، دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الوكالة

وتعلم الوكالة مكتتبيها أن الولايات المعنية بهذه العملية تكون حسب الرزنامة التالية: التاريخ الولايات

28 فيفري 2019 الجزائر، وهران، عنابة، البليدة

04 مارس 2019 قسـنـطيـنة، جيجــل، باتنــة، المـسـيلة، ورقلــة، بجايــة

06 مارس 2019 تيبــازة، البويــرة، قالمة، سطيف، الوادي، ميلــة، تلمسان، سعيــدة، معسكـر، سيـدي بلعبـاس، أم البـواقـي، التاريخ يحدد لاحقا بومرداس التاريخ يحدد لاحقا تيزي وزو