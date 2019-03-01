13 نقابة مستقلة تُحذر من قمع المتظاهرين السلميين

ندّدت 13 نقابة مستقلة تمثل عدة قطاعات عمالية، بـ “التعديات والاعتقالات التي طالت طلبة وصحفيين ونشطاء وسياسيين” خلال الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر.

جاء ذلك في أعقاب إجتماع استثنائي عقدته يوم الخميس 28 فبراير لدراسة الأوضاع الحالية في البلاد.

ودعت النقابات المستقلة في بيان لها السلطات العليا للبلاد إلى تأمين وحماية المتظاهرين وتوفير الأجواء السلمية لهم واحترام الإرادة الشعبية في إطار السلمية

بالإضافة إلى ذلك، حمّلت النقابات التي تمثل قطاعات أبرزها الصحة والتربية، السلطات مسؤولية التضيق على الحريات والدوس على قوانين الجمهورية الجزائرية وتغليب القوة على سلطة القانون ومحاصرة فضاءات حرية التعبير” وذلك لما لها من “انعكاسات على انفجار الجبهة الاجتماعية وتهديد استقرار وأمن البلاد”، كما حذر البيان من إستعمال “العنف من أي جهة كانت وعواقب إجهاض كل المبادرات السلمية”.

وتأتي دعوات النقابات المستقلة، قبل ساعات من المسيرة الحاشدة التي يرتقب تنظيمها غدًا الجمعة في عدة مدن جزائرية للمطالبة بتنحي بوتفليقة الراغب في الترشح لعهدة خامسة متتالية، والذي يعتزم إيداع ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة لدى المجلس الدستوري في 3 مارس المقبل، وفق تصريحات مدير حملته الانتخابية، عبد المالك سلال.