إستقالة جماعية تفتح باب الإنشقاقات داخل حزب "بوشارب" بتيزي وزو

أعلن مجموعة من مناضلي ومنتخبي جبهة التحرير الوطني عن قسمة بلدية تيزي وزو، عن استقالتهم الجماعية من صفوف الحزب، رفضا لقرار القيادة الوطنية المساندة لترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة على التوالي. وكذا تنديدا بالتهميش الممارس ضدهم من طرف قيادة الحزب ومحافظة ولاية تيزي وزو منذ انتخابهم بالمجلس الشعبي البلدي في الانتخابات المحلية الأخيرة

بدأت الانشقاقات الداخلية تعصف ببيت حزب التحرير الوطني، فبعد إعلان العديد من مناضلي الحزب عن استقالتهم الجماعية في الكثير من ولايات الوطن، جاء الدور هذه المرة لمناضلي ولاية تيزي وزو، بعدما أعلن 6 منتخبين عن الآفلان ببلدية تيزي غنيف عن استقالتهم الجماعية حسبما ذكر بيان الاستقالة الذي تلقت "المحور اليومي" نسخة منه. وأضاف موقعوا الوثيقة أن منذ ترشحهم في الانتخابات المحلية في نوفمبر 2018 تحت لواء جبهة التحرير الوطني، قدموا تعهدا وبعد انتخابهم ضمن تركيبة المجلس على العمل من أجل مصلحة الشعب مع الالتزام الكامل بالعمل الكامل لاحترام هذه الإرادة."ومنذ ذلك كرسنا في مختلف المناسبات لتشريف تعهدنا بكل الوسائل المتاحة من رغم التهميش والإقصاء الممارس في حقنا من طرف الحزب". مشيرين إلى أن البرهان الأخير عن هذه الممارسات يكمن في "التعسف الكلي" ضد ارادة الشعب بعد الصمت المجحف إزاء تقريرنا المرسل الى القيادة في 18 جانفي 2018.من جهة أخرى قال أصحاب البيان أن هناك من سبب ثاني دفعهم للاستقالة من الحزب الذي يعد نتيجة القرار المعتمد من طرف قيادته إزاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 افريل 2019، وفي هذا الصدد أفاد البيان "بعد الإعلان عن الترشح وبصفة رسمية من طرف الرئيس الحالي للعهدة الخامسة، بقرار اتخذ ضد إرادة والرفض التاريخي للشعب الذي خرج للتظاهر سلميا يوم 22 فيفري2019 عبر 48 ولاية، وبعد المساندة العمياء لقيادة الجبهة لهذا المترشح، نرى أنه من حقنا وإلزاما التخلي عن التعهد الذي قدمناه لمواطنينا".كما أكدوا في ختام البيان عن رفضهم القاطع النضال في صفوف الحزب الذي يرفض ويقف ضد إرادة الشعب وخول لمجموعة من الأفراد صلاحية أن يفرضوا إرادتهم على حساب الشعب بأكمله.وعليه "نعلم وعبر رسالتنا هذه جميع مواطنينا خاصة الذين انتخبونا ووقفوا الى جانبنا منذ نوفمبر 2017، عن استقالتنا نهائيا من حزب جبهة التحرير الوطني ونتبرأ منها".

أغيلاس