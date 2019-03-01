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المئات من المحامين في مسيرة "الكرامة" وسط مدينة تيزي وزو

  01 مارس 2019 - 11:49   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
المئات من المحامين في مسيرة "الكرامة" وسط مدينة تيزي وزو

خرج،  أمس الخميس، المئات من المحامين في مسيرة حاشدة سلمية وسط مدينة تيزي وزو، للمطالبة بسيادة القانون، احترام الحريات ومن أجل احترام الشرعية الشعبية والاعلان عن الوقوف إلى جانب الشعب ومساندة موقفهم الرافض للعهدة الخامسة.

عرفت المسرية السلمية التي دعا إلى تنظيمها تكتل المحامين لولاية تيزي وزو، مشاركة قوية من طرف أصحاب الجبة السوداء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن على غرار بجاية، سطيف، قسنطينة، البليدة، الجزائر العاصمة وكذا تيزي وزو. حيث تجمعوا في البداية بمقربة من النصب التذكاري للفنان الراحل معطوب الوناس المحاذي لمجلس قضاء تيزي وزو، قبل الشروع في حدود الساعة العاشرة صباحا في مسيرتهم السلمية التي جابت مختلف شوارع المدينة قبل العودة إلى نقطة البداية ويفترقوا في حدود منتصف النهار من أمام من مجلس القضاء. هذا وشهدت المسيرة التي كانت طيلة وقتها "صامتة" والتي تقدمها كبار المحامين على غرار مقران أيت العربي، رفع شعارات عدة مثل "لا للعهدة الخامسة، 20 سنة بركات"، "من أجل القطيعة الجذرية مع النظام"، "المحامون مع مطلب الشعب" وغيرها من الشعارات التي أراد من خلالها المحامون إسماع صوتهم خاصة في هذه الأوضاع الراهنة، "أمام هذا الوضع المتمثل في الحرمان من الحقوق، والحرمان من الحريات وانتهاكات نصوص الجمهورية، فإننا نواجه تحديات أكبر من أي وقت مضى، لذلك لا يمكننا أن ننهي تفويضنا كمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان." يقول بيان المسيرة. من جهة أخرى قالت المحامية نبيلة إسماعيل في تصريحاتها لـ"المحور اليومي"، بأن "هذه المسيرة هي مسيرة الجزائر، وأطلقنا نداء لجميع للمحامين على مستوى القطر الوطني باسم تكتل المحامين لولاية تيزي وزو، لتنظيم هذه المسيرة، لأننا نطالب بكرامة المحامين الجزائريين، ونحن إلى جانب الشعب باعتبار أن الشعب اصدر حكمه ونحن حنا من أجل تطبيقه"، كما أضافت "هناك وضعية حركتنا المتمثلة في خرق القانون ودستور الجمهورية، ونحن هنا خاصة للقول بصوت واحد لا تمسوا الشعب في ظل التهديدات الواردة من هنا وهناك، ونحن نقول بأن حرية، حياة وكرامة الجزائريين خط أحمر".  وهو نفس المسار الذي راح إليه المحامي مقران ايت العربي عندما أكد على أن المسيرة المنظمة والتي توافد عليها محامي مختلف ولايات الوطن، على أن خروجهم إلى الشارع تصنف ضمن الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر في الآونة الأخير باعتبار أن أصحاب الجبة السوداء ليسوا في معزل عن هذا الحراك لاسيما أنهم من أبناء هذا الشعب الذي قال بصوت واحد لا للعهدة الخامسة من أجل جزائر حرة وديمقراطية، يضيف مقران ايت العربي.

أغيلاس، ب

 

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