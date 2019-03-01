قال إن المعارضة تسببت في الأزمة الأمنية سنوات التسعينيات

أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة"

حذر الوزير الأول، أحمد أويحيى، من حراك الشارع، واصفا إياه بـ "حقد على بوتفليقة"، مجددا تأكيده أنه "لا أحد بإمكانه منعه من الترشح"، وقاد هجوما حادا على المعارضة التي اتهمها بأنها هي من تسببت في إيصال البلاد إلى مأساة العشرية السوداء".

أويحيى الذي كان يرد على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، في ختام مناقشات بيان السياسة العامة للحكومة، استعمل بقوة الخطاب الأمني، في تعليقه على مداخلات ألحّ أصحابها على ضرورة استجابة الحكومة لنداءات المواطنين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة طيلة الأسبوع المنقضي. وثار الوزير الأول، في وجه نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذين حاولوا قطع خطابه من خلال توجيه انتقادات حادة لاستعمال ممثل الحكومة لـ "الفزاعة الأمنية"، واتهم المعارضة بأنها "كانت السبب في إيصال البلاد إلى مأساة العشرية السوداء خلال التسعينيات".

ورافع الوزير الأول مطولا من أجل الدفاع عن إنجازات الرئيس خلال العهدات الأربع الماضية، قائلا: "لابد أن نذكّر بعضنا بأحداث 1991، حيث توحدت الطبقة السياسية المعارضة لتحريك الشارع، أنتم تعلمون ماذا حدث بعد ذلك".

وحذّر الوزير الأول، من الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع الجزائري منذ أسبوع، مؤكدا على شرعية المسيرات السلمية بنص الدستور، ومسؤولية أجهزة الدولة في حماية وتأطير المسيرات. كما عاد أويحيى إلى التشكيك في الاطراف الخفية التي تحرك المسيرات، مصرحا: "لابد من الحيطة والحذر، لأننا متيقنين من أبناء الجزائر، واستغلال الشارع".

ونفى أويحيى معارضته لمطالب الشارع، قائلا: "نحن لا نجادل الناس من أراد أن يتجند لمرشح ما له ذلك ومن أراد أن يترشح ضد مرشح ما فله ذلك"، مشددا: "لا أحد يملك الحق في منع ترشح بوتفليقة". وتحدث عن "حراك حاقد على بوتفليقة"، قائلا: "هناك حراك حاقد ضد بوتفليقة، هل هو ضد تاريخه وإنجازاته"، وذكّر ذات المسؤول بأن إصابة بوتفليقة بالمرض كانت في أفريل 2013 وبعدها جاء ترشحه في أفريل 2014 ليقدم اليوم أمام الشعب حصيلة انجازاته بكل وضوح وشفافية، ووصف المتحدث معارضة ترشح بوتفليقة بأنها "حكم مبدئي" من أطراف كانوا ضد بوتفليقة منذ كان بكامل صحته.

وأكد ممثل الحكومة، أن الرئاسيات ستجرى في موعدها أي يوم 18 أفريل المقبل، وعرض تحضيرات الإدارة لهذا الاستحقاق، من خلال حرصها على ضمان الشفافية، موضحا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستنشر 4 آلاف مراقب و400 مراقب أجنبي، يأتون من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمنظمات الإسلامية ومن الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وذلك تنفيذا لنص القانون الذي يعطي الحق لكل مترشح في مراقب في كل مكتب ومركز انتخاب.

وقال بخصوص الندوة التي أعلن عنها بوتفليقة في رسالة إعلان الترشح، إنها ستأتي لخدمة الدولة وليس السلطة، مؤكدا على وعي الرئيس بوتفليقة بأهمية الندوة الوطنية في الوقت الحالي، مشددا على أن كل الأحزاب السياسية مدعوة للمشاركة دون أي إقصاء ولا تمييز قائلا: "الندوة مفتوحة لكل الأحزاب ولا وجود لأحزاب صغرى ولا كبرى".

حكيمة ذهبي