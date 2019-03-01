شريط الاخبار
ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو الشارع يسع الجميع آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة" سحب استدعاءات إجراء مسابقة الترقية للأساتذة يومي 04 و05 مارس استقالة جماعية تفتح باب الانشقاق ببيت "أفلان" تيزي وزو المنتوج الجزائري يتمتع بكل المواصفات ويستجيب للمعايير العالمية 6.556 مليار دينار حجم التمويل غير التقليدي نهاية جانفي مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا النفط يرتفع مجددا بعد رد السعودية بعدم الرضوخ لضغوطات «أوبك» ربع مليون طالب في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير قوات الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست 70 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني التنديد بالرقابة والمطالبة باحترام الخدمة العمومية لوح يشيد بوعي الشباب الجزائري ويدعوهم للتمييز بين «الأصيل والدخيل» مؤسسة الترقية العقارية تطمئن بتسديد المستحقات لاستكمال السكنات في آجالها الحماية المدنية تعد برنامجا متنوعا للوقاية من الأخطار الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا الفصل في ملف المهن الشاقة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل الأساتذة الجامعيون يشاركون الطلبة وقفتهم الاحتجاجية بوحجة يترشح للرئاسيات ويهاجم السلطة والحكومة ولد عباس يحافظ على منصبه في الهياكل وتجديد الثقة في جيار على رأس كتلة الرئيس معارك داخل قبة البرلمان بين نواب المعارضة والموالاة طالب علوم شرعية يتواصل مع «داعش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاية الجزائر تؤكد تخصيص قاعة التعاضدية بزرالدة لأغراض إدارية الصالون الدولي للترقية العقارية للمغتربين قريبا بباريس مصالح زوخ أحصت تقديم ألفي وثيقة مزوّرة في ملفات السكن «جازي» تطلق خدمة «فليكسي نت» الأولى من نوعها في الجزائر دورات تكوينية لفائدة مهنيي المؤسسات التابعة للتضامن شركات مناولة رومانية تغري الجزائر لعقد شراكات ثنائية اعتصامــــات واحتجاجـــــات تُخـــــرج صـــــوت الطلبـــــة مـن الحـــــــــــــــرم إلى الشارع دعوة ترامب لكبح جهود «أوبك» تهوي بأسعار النفط 65 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي لقطاع التربية شقيق لاعب لم يؤهل في الكناري يعتدي على ملال! بوتفليقة سيودع ملف ترشحه يوم 3 مارس إصدار قاموس لغة الإشارات باللغة الأمازيغية قريبا «الديمقراطية خيار استراتيجي وواقع يعيشه الجزائريون وليست مجرد شعار»
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة"

قال إن المعارضة تسببت في الأزمة الأمنية سنوات التسعينيات

أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة"

  01 مارس 2019 - 17:13   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة"

حذر الوزير الأول، أحمد أويحيى، من حراك الشارع، واصفا إياه بـ "حقد على بوتفليقة"، مجددا تأكيده أنه "لا أحد بإمكانه منعه من الترشح"، وقاد هجوما حادا على المعارضة التي اتهمها بأنها هي من تسببت في إيصال البلاد إلى مأساة العشرية السوداء". 

أويحيى الذي كان يرد على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، في ختام مناقشات بيان السياسة العامة للحكومة، استعمل بقوة الخطاب الأمني، في تعليقه على مداخلات ألحّ أصحابها على ضرورة استجابة الحكومة لنداءات المواطنين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة طيلة الأسبوع المنقضي. وثار الوزير الأول، في وجه نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذين حاولوا قطع خطابه من خلال توجيه انتقادات حادة لاستعمال ممثل الحكومة لـ "الفزاعة الأمنية"، واتهم المعارضة بأنها "كانت السبب في إيصال البلاد إلى مأساة العشرية السوداء خلال التسعينيات".

ورافع الوزير الأول مطولا من أجل الدفاع عن إنجازات الرئيس خلال العهدات الأربع الماضية، قائلا: "لابد أن نذكّر بعضنا بأحداث 1991، حيث توحدت الطبقة السياسية المعارضة لتحريك الشارع، أنتم تعلمون ماذا حدث بعد ذلك".

وحذّر الوزير الأول، من الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع الجزائري منذ أسبوع، مؤكدا على شرعية المسيرات السلمية بنص الدستور، ومسؤولية أجهزة الدولة في حماية وتأطير المسيرات. كما عاد أويحيى إلى التشكيك في الاطراف الخفية التي تحرك المسيرات، مصرحا: "لابد من الحيطة والحذر، لأننا متيقنين من أبناء الجزائر، واستغلال الشارع".

ونفى أويحيى معارضته لمطالب الشارع، قائلا: "نحن لا نجادل الناس من أراد أن يتجند لمرشح ما له ذلك ومن أراد أن يترشح ضد مرشح ما فله ذلك"، مشددا: "لا أحد يملك الحق في منع ترشح بوتفليقة". وتحدث عن "حراك حاقد على بوتفليقة"، قائلا: "هناك حراك حاقد ضد بوتفليقة، هل هو ضد تاريخه وإنجازاته"، وذكّر ذات المسؤول بأن إصابة بوتفليقة بالمرض كانت في أفريل 2013 وبعدها جاء ترشحه في أفريل 2014 ليقدم اليوم أمام الشعب حصيلة انجازاته بكل وضوح وشفافية، ووصف المتحدث معارضة ترشح بوتفليقة بأنها "حكم مبدئي" من أطراف كانوا ضد بوتفليقة منذ كان بكامل صحته.

وأكد ممثل الحكومة، أن الرئاسيات ستجرى في موعدها أي يوم 18 أفريل المقبل، وعرض تحضيرات الإدارة لهذا الاستحقاق، من خلال حرصها على ضمان الشفافية، موضحا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستنشر 4 آلاف مراقب و400 مراقب أجنبي، يأتون من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمنظمات الإسلامية ومن الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وذلك تنفيذا لنص القانون الذي يعطي الحق لكل مترشح في مراقب في كل مكتب ومركز انتخاب.

وقال بخصوص الندوة التي أعلن عنها بوتفليقة في رسالة إعلان الترشح، إنها ستأتي لخدمة الدولة وليس السلطة، مؤكدا على وعي الرئيس بوتفليقة بأهمية الندوة الوطنية في الوقت الحالي، مشددا على أن كل الأحزاب السياسية مدعوة للمشاركة دون أي إقصاء ولا تمييز قائلا: "الندوة مفتوحة لكل الأحزاب ولا وجود لأحزاب صغرى ولا كبرى".

حكيمة ذهبي

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات