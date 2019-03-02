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إصابة 56 شرطيا و 07 مواطنين بجروح في احتجاجات الجمعة

  02 مارس 2019 - 11:05   قرئ 82 مرة   0 تعليق   الوطني
إصابة 56 شرطيا و 07 مواطنين بجروح في احتجاجات الجمعة

شهدت مسيرات امس الجمعة 1 مارس، مشادات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغل تسببت في أضرار مادية وبشرية تمثلت في جرح 56 شرطيا و إصابة 07 مواطنين بجروج في حصيلة أولية، بحسب الاذاعة الوطنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقدت أدت هذه التجاوزات إلى توقيف 45 من المتظاهرين منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة  وحاولوا اقتحام فندق الجزائر الدولي قرب مقري الأذاعة والتلفزيون الجزائريين في العاصمة .

وقد تم استرجاع صندوق وكالة بنك الجزائر الخارجي المتواجد بمحاذاة فندق الجزائر بعد سرقته من قبل بعض المتظاهرين.

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