المحامون يخرجون في مسيرة ببجاية ضد العهدة الخامسة

نظم المحامون اليوم السبت 2 فيفري، مسيرة سلمية ضد العهدة الخامسة في ولاية ببجاية، صبيحة اليوم الموالي لمسيرات التي شهدتها الجزائر أمس الجمعة.

وبحسب صفحة بجاية كن المراقب التي بثت جانبا من المسيرة، فقد ردد المحامون شعارات ضد النظام، حيث رددوا “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”جزائر حرة ديمقراطية”، والنضال النضال حتى يسقط النظام”، وغيرها من الشعارات الأخرى.

وكان الجزائريون قد شاركوا في مسيرات ضخمة جابت مختلف ربوع الوطن، للمطالبو بتغيير جذري ورفضا للعهدة الخامسة.