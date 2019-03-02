4 قتلى في حادث مرور قرب زلفانة

توفي أربعة أشخاص في حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت بالقرب من مدينة زلفانة بجنوب غرداية، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين غرداية و ورڤلة على مسافة نحو عشرين كلم من زلفانة، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة نصف مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وتتحطم بالواجهة الأمامية للشاحنة وتشتعل بها النيران، وفق ذات المصدر الضحايا الأربعة (راكبان بالسيارة السياحية و اثنين كانا على متن الشاحنة) توفوا على الفور بعد أن حاصرتهم النيران مما أدى إلى تفحم جثثهم ، مثلما جرى توضيحه واستعملت فرق الإنقاذ للحماية المدنية وسائل خاصة لانتشال جثث الضحايا، حيث تحطمت السيارة السياحية بشكل كامل وتم إجلاء الجثث المتفحمة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لمدينة زلفانة، وهي المنشأة الصحية الأقرب إلى موقع الحادث. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الضحايا