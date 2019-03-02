وزارة الصحة: وفاة شخص وإصابة 183 آخرين في مسيرات الجمعة

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة 183 شخصا خلال المسيرات التي شهدتها الجزائر امس الجمعة.

وحسب بيان لوزارة الصحة اليوم السبت، فإن مصدرا من المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمةـ أستقبل جثة المواطن حسان بن خدة البالغ من العمر 56 سنة.

وأشار ذات البيان، إلى أنه نظرا لعدم معرفة أسباب وفاته تقرر وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها إجراء عملية تشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وفي المقابل استقبلت المؤسسات الإستشفائية عبر التراب الوطني، 183 جريحا وغادروها بعد تلقيهم العلاجات المناسبة باستثناء 5 حالات توجد تحت المراقبة الطبية من بينهم حالة واحدة حرجة.

بينما كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في بيان لها أن 56 شرطيا أصيبوا بجروح أمس بالجزائر العاصمة خلال عملية لاستعادة النظام العام، بعدما سجلت اعمال عنف وتخريب.