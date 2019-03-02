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تخصيص 245 مليار لتعويض ملاك الأراضي بتيزي وزو

  02 مارس 2019 - 13:06   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
تخصيص 245 مليار لتعويض ملاك الأراضي بتيزي وزو

صادق المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو في دورت استثنائية على ميزانية مالية قدرت 245 مليار سنتيم كقيمة التعويضات المالية للاٍاضي المنتزعة لإنجاز مشروع المنطقة الصناعية ببلدية صوامع المجمد منذ 2012 بسبب الصراع القائم بين الملاك والادارة المحلية

باقتراح من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وبموافقة من طرف جبهة القوى الاشتراكية الذي يترأس المجلس العبي الولائي، عقدت دورة استثنائية للمجلس  خصصت أشغالها بهدف النظر في الحلول الواجب اتخاذها لرفع الجموع عن المنطقة الصناعية لبلدية صوامع المنشأة بمرسوم رئاسي في 2012 دون ان تجسد على ارض الواقع بسبب الصراع القائم بين ملاك العقار الصناعي والادارة المحلية في موضوع المتعلق بالتعويضات المالية. ما حل دون إنجاز المنطقة التي تتربع على 327 هكتار والمنتظر منها خلق ما يقارب 150000 منصب شغل مباشر واحتضانها للعشرات من المشاريع الاستثمارية. الوضعية التي ـاسف عنها جميع اعضاء كتلة المجلس من مختلف التشكيلات السياسية إلى حد وصفها رئيس الهيأة يوسف أوشيش في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة بـ"جريمة اقتصادية ترتكب في حق الولاية". كما أضاف أن إطلاق مشروع المنطقة وتطهير العقار الذي سيحتضنها في اقرب الآجال سيكون بمساعدة الجمعي  ، يستلزم تضاف جهود الجميع مع ضرورة توفير ثقافة تسييرية مبينة على ثقافة الحوار لحل المشكلة العالقة مع  تحديد المسؤوليات "هذه ليست مسؤولية المسؤولين المنتخبين، أو السلطات العمومية وحدها، أو سكان صوامع وحدها. لا أحد يمكن أن يجعل المروع رهينة، إنها ايضا مسألة تتجاوز حسابات الساسة وغرور بعض الناس". هذا قبل ان يحمل الجزء الكبير من المسؤولية للإدارة المحلية التي بقيت عاجزة منذ 7 سنوات عن تنفيذ المرسوم الرئاسي. "نحن هنا كمنتخبين في الولاية، من أجل إعطاء قاعدة مشروعة للسلطات العمومية بهدف التحرك ورفع الجمود عن مشروع المنطقة الصناعية، وما عليها إلا تطبيق فحوى عملية مسح الاراضي التي شرعت فيها المديرية المعنية في 2007و2009 والعمل على تعويض ماديا المعنيين". يضيف رئيس المجلس العبي الولائي لتيزي وزو.  هذا وقبل ختام أغال الدورة صادق منتخبي مختلف التشكيلات السياسية على جميع الملاحظات المطروحة هذا قبل الاعتماد وبالإجماع على هذه المداولات التي تعد كخطوة أولى لرفع التجميد عن المشروع ، فضلا عن تخصيص ما قمته 245 مليار سنتيم لتعويض ملاك الاراضي المنتزعة لصالح المروع التي رفضت الادارة المحلية تعويضهم بحجة عدم امتلاكهم لشهادة الحيازة وذلك من رغم افرار  العدالة العكس. خاصة أن الميزانية المخصصة للمروع بلغت 1800 مليار بما فيها 245 مليار سنتيم كقيمة التعويضات إلا أن الادارة رفضت تطبيق فحوى المرسوم، حسب منتخي الارسيدي الذين حملوا  الاخيرة مسؤولية تأخر انجاز المروع لـ7 سنوات كاملة

أغيلاس ب

 

 

 

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