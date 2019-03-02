عبد العزيز بلعيد: جمعنا أزيد من 115 ألف توقيع ويقيننا كبير بالجزائريين

كشف رئيس جبهة المستقبل ومرشح الرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، اليوم السبت، عن جمع أزيد من 115 ألف توقيع.

يأتي هذا، في أول تصريح له، عقب خروجه من المجلس الدستوري، بعد إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها 18 أفريل 2019.

وفي ذات الخصوص، كشف عن جمع 115 ألف صوت لللناخبين، و1748 صوت للمنتخبين.

وعن المسيرات السلمية، التي شهدتها ولايات الوطن، البارحة، أكد بلعيد، أن الحزب ومناضليه، شاركوا فيها كمواطنين بالدرجة الأولى، مشيرا أنها تدل على أن الشعب الجزائري، يريد التغيير وانتقالا آمنا وهادئا.

وأضاف “نريد أن نكون البديل، لأننا نمتلك برنامجا، ولأننا برهنا في الكثير من المناسبات أننا قادرون على تحقيق الكثير”.