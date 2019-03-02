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نزيف عند علي حداد..حسن خليفاتي يطلق الافسيو و تمرد أرزقي بركان بتيزي وزو

  02 مارس 2019 - 15:56   قرئ 106 مرة   0 تعليق   الوطني
نزيف عند علي حداد..حسن خليفاتي يطلق الافسيو و تمرد أرزقي بركان بتيزي وزو

يبدو أن الامور ليست على ما يرام في أكبر منظمة لأرباب العمل في شمال إفريقيا حيث يشهد "الأفسيو" نزيفا بشروع عدد من المنتمين لهذا التنظيم تقديم استقالتهم،  فبعد أن أعلن المدير العام لمؤسسة "سوجي ميتال" بتيزي وزو محمد أرزقي أبركان الذي يعد أحد أثرياء منطقة القبائل استقالته من منتدى علي حدادج صبيحة أمس، جاء الدور على مدير عام "أليتنس للتأمينات" حسن خليفاتي الذي أعلن بدوره استقالته من المتدى بعد أن شارك في المسيرة المليومنية بالعاصمة أمس، و ترددت أخبار عن تحضير عدد من رجال أعمال و العمال لتقديم استقالتهم من المنتدى، و ترددت أخبار أخرى تفيد أن عمر بن عمر الذي يسمى  امبراطور الصناعة الغذائية في الجزائر أن يستعد للطلاق من "الأفسيو" 

 

و تسود حالة من التململ في منظمة "الباترونا" لعلي حداد بعد تسريب المكالمة الهاتفية لمدير حملة الرئيس بوتفليقة و هي المكالة التي لم يتسن التاكد من صحتها حيث يدور الحديث عن التحضير لاستقالات جماعية قد تسفر عنها التحركات السياسية في البلاد

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