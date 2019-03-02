المحامون وسكان حوض الصومام ينتفضون

إستمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

خرج الالاف من المواطنين الى الشارع أمس بكل من مدينة خراطة ، اميزو و اقبو و كذا تيشي ببجاية الى الشارع في مسيرات سلمية رافعين شعارات منددة بالوضع الراهن رافضين للعهدة الخامسة و مطالبين بتغيير النظام ، المسيرة أيضا ضمت في صفوفها الأولى أصحاب الجبة السوداء الذي خرجوا الى الشارع منذ الساعات الأولى دعما للمتظاهرين مطالبين بشرعية الدستور

عاشت مختلف مناطق ولاية بجاية أمس مسيرات سليمة شارك فيها الالاف من المواطنين ، نساء رجال أطفال ، اختلف أعمارهم و شعاراتهم لكنها صبت في قالب واحد وهو التغيير ، فمن خراطة رفع المتظاهرون شعار "النضال النضال حتي يتغير النظام "، و دوت عبارة "لا للعهدة الخامسة بأميزور "، "و نحن نطمح للتغيير من أجل جزائر افضل " رفع الشعار بأقبو بذات الولاية ، غير بعيد عن ذلك رفع العديد من المواطنين أيضا شعارات رافضة لغلق الطرقات بالنظر الى الأمور السلبية التي انعكست على مستخدمي الطرقات " فل نتوقف عن غلق الطرقات ونضع اليد في اليد من أجل الجزائر"، هي مسيرات سلمية جاب خلالها المتظاهرون مختلف مناطق الولاية ، كان ضمن الصفوف الأولى أصحاب الجبة السوداء من محاميات و محامون الذين خرجوا منذ الساعات الأولى الى الشارع مطالبين بالتغيير و كذا شرعية الدستور رافعين الرايات الوطنية و شعارات تدعو لتطبيق القانون ، و من بين الشعارات التي توقف عندها المتظاهرون عبارة " المحامون مع الشعب" ، و التي حملت دلالات كبيرة عن التضامن بين مختلف طبقات المجتمع في مثل كذا مواقف من شأنها التغيير الجذري لجزائر أفضل، مدينة تيشي هي الأخرى و التي كان سكانها سباقون في الخروج الى الشارع في أكثر من مرة ، كانت شاهدة أمس على المسيرات و الوقفات الاحتجاجية السلمية التي قادها شباب واعي مثقف رافض للوضع الراهن و يطالب بالتغيير الحقيقي مطالبين بالنظام الحالي الاستماع لهم و التنحي جانبا، ليؤكد سكان حوض الصومام مجددا تمسكهم بمطلبهم و استمرارهم في الحراك الى غاية الاستجابة

أمينة صحراوي