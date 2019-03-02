إستمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

شريط الاخبار
ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو الشارع يسع الجميع آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة" سحب استدعاءات إجراء مسابقة الترقية للأساتذة يومي 04 و05 مارس استقالة جماعية تفتح باب الانشقاق ببيت "أفلان" تيزي وزو المنتوج الجزائري يتمتع بكل المواصفات ويستجيب للمعايير العالمية 6.556 مليار دينار حجم التمويل غير التقليدي نهاية جانفي مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا النفط يرتفع مجددا بعد رد السعودية بعدم الرضوخ لضغوطات «أوبك» ربع مليون طالب في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير قوات الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست 70 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني التنديد بالرقابة والمطالبة باحترام الخدمة العمومية لوح يشيد بوعي الشباب الجزائري ويدعوهم للتمييز بين «الأصيل والدخيل» مؤسسة الترقية العقارية تطمئن بتسديد المستحقات لاستكمال السكنات في آجالها الحماية المدنية تعد برنامجا متنوعا للوقاية من الأخطار الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا الفصل في ملف المهن الشاقة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل الأساتذة الجامعيون يشاركون الطلبة وقفتهم الاحتجاجية بوحجة يترشح للرئاسيات ويهاجم السلطة والحكومة ولد عباس يحافظ على منصبه في الهياكل وتجديد الثقة في جيار على رأس كتلة الرئيس معارك داخل قبة البرلمان بين نواب المعارضة والموالاة طالب علوم شرعية يتواصل مع «داعش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاية الجزائر تؤكد تخصيص قاعة التعاضدية بزرالدة لأغراض إدارية الصالون الدولي للترقية العقارية للمغتربين قريبا بباريس مصالح زوخ أحصت تقديم ألفي وثيقة مزوّرة في ملفات السكن «جازي» تطلق خدمة «فليكسي نت» الأولى من نوعها في الجزائر دورات تكوينية لفائدة مهنيي المؤسسات التابعة للتضامن شركات مناولة رومانية تغري الجزائر لعقد شراكات ثنائية اعتصامــــات واحتجاجـــــات تُخـــــرج صـــــوت الطلبـــــة مـن الحـــــــــــــــرم إلى الشارع دعوة ترامب لكبح جهود «أوبك» تهوي بأسعار النفط 65 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي لقطاع التربية شقيق لاعب لم يؤهل في الكناري يعتدي على ملال! بوتفليقة سيودع ملف ترشحه يوم 3 مارس إصدار قاموس لغة الإشارات باللغة الأمازيغية قريبا «الديمقراطية خيار استراتيجي وواقع يعيشه الجزائريون وليست مجرد شعار»
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إستمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

المحامون وسكان حوض الصومام ينتفضون

إستمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

  02 مارس 2019 - 16:29   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
إستمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

خرج الالاف من المواطنين الى الشارع أمس بكل من مدينة خراطة ، اميزو و  اقبو   و كذا تيشي ببجاية الى الشارع  في مسيرات سلمية رافعين شعارات منددة بالوضع الراهن  رافضين للعهدة الخامسة و مطالبين بتغيير النظام ، المسيرة أيضا  ضمت في صفوفها الأولى أصحاب الجبة السوداء الذي خرجوا الى الشارع منذ الساعات الأولى  دعما للمتظاهرين  مطالبين بشرعية الدستور

 عاشت  مختلف مناطق  ولاية  بجاية أمس مسيرات سليمة شارك فيها الالاف من المواطنين ، نساء رجال أطفال ، اختلف أعمارهم و شعاراتهم لكنها صبت في قالب واحد وهو التغيير ، فمن خراطة رفع المتظاهرون شعار "النضال النضال  حتي يتغير النظام "، و دوت عبارة "لا للعهدة الخامسة بأميزور "،  "و نحن نطمح للتغيير من أجل جزائر افضل " رفع الشعار بأقبو بذات الولاية ، غير بعيد عن ذلك رفع العديد من المواطنين أيضا شعارات رافضة لغلق الطرقات بالنظر الى الأمور السلبية التي انعكست على مستخدمي الطرقات  " فل نتوقف  عن غلق الطرقات ونضع اليد في اليد من أجل الجزائر"، هي مسيرات سلمية جاب خلالها المتظاهرون مختلف مناطق الولاية ، كان ضمن الصفوف الأولى أصحاب الجبة السوداء  من محاميات و محامون الذين خرجوا منذ الساعات الأولى الى الشارع  مطالبين بالتغيير  و كذا شرعية الدستور  رافعين الرايات الوطنية و شعارات تدعو لتطبيق القانون ، و من بين الشعارات التي توقف عندها المتظاهرون عبارة " المحامون مع الشعب" ،  و التي حملت دلالات كبيرة عن التضامن بين مختلف طبقات المجتمع في مثل كذا مواقف من شأنها التغيير الجذري  لجزائر أفضل،  مدينة تيشي هي الأخرى  و التي كان سكانها سباقون في الخروج الى الشارع في أكثر من مرة ، كانت شاهدة أمس على المسيرات و الوقفات الاحتجاجية السلمية التي قادها شباب  واعي مثقف رافض للوضع الراهن و يطالب بالتغيير  الحقيقي مطالبين بالنظام الحالي الاستماع لهم  و التنحي جانبا،  ليؤكد سكان حوض الصومام مجددا تمسكهم بمطلبهم  و استمرارهم في الحراك الى غاية الاستجابة

 

 أمينة صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات