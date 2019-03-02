﻿ «الأفافاس» يعتبرها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية

حاج جيلاني يرافع من أجل التغيير ويُشيد بسلمية المتظاهرين

رافع الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، من أجل «التغيير كحل وحيد للخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر بها»، مؤكدا أن هدف الأفافاس هو إعادة بناء الإجماع الوطني والشعبي من خلال مشروع سياسي، اقتصادي واجتماعي متكامل.

اعتبر جيلاني لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة المركز الثقافي عيسات إيدير وسط سكيكدة أمس، أنه لابد من الاستمرار للدعوة للتغيير، لأنه ‘’الحل الوحيد لخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها». أضاف المسؤول أن «الأزمة التي تعيشها البلاد ليست أزمة أفراد بل أزمة مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي’’، مردفا بأن الهدف من التغيير هو «إعادة بناء الإجماع الوطني والشعبي وانتخاب مجلس وطني تأسيسي سيد وإرساء الجمهورية الثانية». وأشاد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية بـ’’التجنيد السلمي للجزائريين والجزائريات من أجل التغيير لبناء دولة القانون من خلال المسيرتين الحاشدتين والسلميتين التي نظمها أبناء الوطن للمطالبة بالتغيير الجذري’’، موضحا أن «النضج والوعي السياسي موجودان في صفوف الشعب’’. ودعا المتحدث كافة المواطنين إلى التحلي باليقظة ‘’حتى لا تحيد المشاريع من مسارها الحقيقي المتمثل في فرض بديل ديمقراطي فعلي’’. وأردف المتحدث قائلا إن جبهة القوى الاشتراكية «كانت من السباقين في الدعوة إلى التجنيد السلمي للجزائريين والجزائريات والقوى الحية في البلاد لفرض البديل الديمقراطي والاجتماعي’’. وختم الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية كلمته بأن ‘’قوى التغيير موجودة في صفوف النقابات والجمعيات والمجتمع المدني وأن تضافر مجهودات هذه القوى سيصنع الفارق». للإشارة، كان حزب جبهة القوى الاشتراكية في وقت سابق قد أكد عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واعتبر الحزب أن شروط تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة وشفافة غير متوفرة، داعيا في الوقت ذاته لمقاطعة فعلية، واسعة وسلمية. كما أصدر المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية تعليمات لهيئات الحزب قصد متابعة وتكثيف حملة التعبئة لصالح الديمقراطية، مؤكدا أن الحزب سيواصل نضاله من أجل بناء التوافق الوطني والشعبي حول انتخاب جمعية وطنية تأسيسية.

م. ن