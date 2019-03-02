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﻿ توزع على مستحقيها ابتداء من جوان إلى غاية الدخول المدرسي

30 أفريل آخر أجل لتحديد التلاميذ المعنيين بمنحة المعوزين

  02 مارس 2019 - 18:41   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
30 أفريل آخر أجل لتحديد التلاميذ المعنيين بمنحة المعوزين

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء المؤسسات التعليمية بالشروع في إعداد قوائم التلاميذ المعوزين للاستفادة من المنحة المدرسية والمقدرة بـ 03 آلاف دينار وتستمر العملية إلى غاية 30 أفريل كآخر أجل، وإعداد الملفات قبل 15 ماي كآخر أجل للدراسة والمصادقة عليها وتسليمها إلى مصالح الدوائر، مشددة على ضرورة إعلام أولياء التلاميذ المسجلين بأن التسديد الفعلي يبدأ في شهر جوان 2019 مع انطلاق تسجيلات الدخول المدرسي القادم، وتستمر العملية إلى غاية التحاق كل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية. 

طالبت وزارة التربية الوطنية في إطار تحضير الدخول الدراسي 2019 /2020 من مدراء التربية للولايات تحضير ملفات وقوائم التلاميذ المعوزين للاستفادة من المنحة المدرسية والمقدرة بـ 3000 دينار ابتداء من يوم أمس إلى غاية 30 أفريل 2019 كآخر أجل، وذلك باتباع المنهجية المحددة من طرف وزارة التربية والمتمثلة في القيام بحملة تحسيسية في الوسط المدرسي لإعلام التلاميذ وأوليائهم، وإعداد الملفات وإنجاز قوائم التلاميذ المعوزين قبل 15 ماي 2019 باعتباره آخر أجل للدراسة والمصادقة عليها وتسليمها إلى مصالح الدوائر. وأوضحت الوزارة أن إعداد الملفات تتم على مستوى كل الأطوار التعليمية، حيث يتم جمع ملفات جميع التلاميذ المعوزين، وتعد القوائم الاسمية من السنة أولى ابتدائي إلى السنة الثالثة ثانوي، كما طالبت الوزارة مراقبة الملفات ومراجعة القوائم المنجزة بشطب أسماء التلاميذ المعوزّين المفصولين والذين انقطعوا عن الدراسة وكذا إدراج التلاميذ المعوزين المسموح لهم بالإعادة من طرف مجالس قبل تقديمها الى مصالح الدائرة، وعلى مديري المؤسسات التربوية تفادي الأخطاء الواردة بالقوائم لا سيما «تكرار أسماء التلاميذ، وعدم دفع الملفات مع البطاقات التركيبية» على أن تسلم القوائم والملفات إلى مصالح الدائرة في الآجال المحددة. وشددت الوزارة على ضرورة إعلام أولياء التلاميذ المسجلين على القوائم أن التسديد الفعلي يبدأ في شهر جوان 2019 مع انطلاق تسجيلات الدخول المدرسي القادم وتستمر العملية الى غاية التحاق كل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، وأمرت الوزارة جميع مدراء المؤسسات التربوية، إاعتبارا لأهمية العملية ونظرا لطابعها الاجتماعي والاستعجالي، وحتى يستفيد كل التلاميذ المعوزين من هذه المنحة في أوانها السهر شخصيا على تنفيذ التعليمات الموجهة لهم وموافاة مصالح الوزارة الوصية بكل الصعوبات التي قد تعترضهم.

نبيل شعبان 

 

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