فيما قرر الأساتذة الجامعيون الاحتجاج يوم الثلاثاء

العهدة الخامسة تخرج الطلبة إلى الشارع مجددا

يرتقب أن يخرج الطلبة اليوم إلى الشارع في مسيرات سليمة ووقفات احتجاجية رافضين للعهدة الخامسة، حيت ستعيش المؤسسات الجامعية للمرة الثانية على التوالي وفي غضون أسبوع، وعلى المستوى الوطني مسيرات سليمة يقودها ويؤطرها الطلبة دون سواهم، يأتي هذا في الوقت الذي قرر الأستاذة الجامعيون الخروج الى الشارع يوم الثلاثاء.

أثبت للمرة الألف الطلبة الجزائريون نضجهم ووعيهم لما يحدث، على اختلاف إيديولوجياتهم، تخصصاتهم ومستوياتهم، أن جيل 2000 لا يختلف كثيرا عن الأجيال السابقة أو بالأحرى هو امتداد أو تواصل لجيل واع يعرف ما عليه من واجبات ويطالب بحقوقه، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، بقلب الحرم وعلى أطراف الطرقات والشوارع، داخل الحرم الجامعي وخارجه، سيخرج اليوم الآلاف من الطلبة في مسيرات سلمية ثانية وفي أقل من أسبوع تنديدا بالوضع الراهن للمجتمع الجزائري وإيمانا منهم بأن التغيير يبدأ بهم لأنهم زبدة المجتمع وهم من تعول عليهم الجزائر، بشعارات مختلفة سيتغنى بها الطلبة كما حدث الأسبوع الماضي، اختلفت من طالب لآخر ومن جامعة لأخرى، من مراكز ومدارس إلا أنها صبت في قالب واحد المطالبة بالتغيير بطريقة حضارية سلمية، وهو ما سيكون اليوم عبر مختلف ولايات الوطن، غير بعيد عن ذلك أيضا واقتداء بالطلبة في مسيرتهم التي شارك فيها الآلاف في المرة الأولى، يستعد الأساتذة الجامعيون للخروج إلى الشارع في حركات احتجاجية على المستوى الوطني، حسب البيان الذي تحوز «المحور اليومي» نسخة منه، حيث أكد المنسق العام للكناس عبد الحفيظ ميلاط أنه وبعد متابعة الحركات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي مست مختلف ولايات الوطن الاسبوع الماضي، والتي اعتبرها مسؤولية الجميع، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته كل الأطراف من متظاهرين وأعوان أمن داعيا الجهات الوصية إلى تحمل مسؤوليتها على أكمل وجه، من خلال الانصات لرأي الشعب والاستجابة لمطالبه واحتواء الازمة قبل تفاقمها وانحراف الحراك ومحاولة بعض الأطراف استغلاله، الى جانب ذلك أيضا تحدث ميلاط عن دور الأساتذة الجامعيين في مثل هذه المواقف بالنظر إلى أن الشعب هو صاحب القرار أيضا، مطالبا اياهم الخروج إلى الشارع في وقفات احتجاجية سلمية بالقرب من المؤسسات الجامعية وكذا الإدارات المركزية يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي على المستوى الوطني بداية من الساعة العاشرة صباحا.

أمينة صحراوي