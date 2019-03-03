بوحجة يصرح بممتلكاته

صرح المترشح للرئاسيات سعيد بوحجة بممتلكاته مؤكدا أنه يمتلك فيلا تحمل رقم 04 بإقامة الدولة "موريتي" وسيارة من نوع "باسات فولكسفاغن" وحساب بريدي مفتوح على مستوى بريد بقسنطينة يحتوي على 14000000 دج وحسابيين بنكيين بالعملة الأجنبية مفتوحين على مستوى بنك الجزائر الخارجي يحتوي الأول على مبلغ 1000 أورو و 500 دولار، وأكد بوحجة في حصر ممتلكاته أنه يمتلك قطعة ارض غير مبنية مساحتها 570 متر مربع بحي المنظر الجميل بقسنطينة بالأغضافة إلى حقوق عائلية مشاعة على ارث عائلي متمثلة في غابات للفلين وسكن عائلي موجود على مستوى دائرة اولاد عطية بولاية سكيكدة