وزير فرنسي:" نتابع الوضع في الجزائر عن كثب"

أكد وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيّوم، اليوم الأحد، أن بلاده تتابع الوضع في الجزائر عن كثب، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الجزائريين في مدن فرنسية تنظيم تظاهرات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

وقال غيّوم، في مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1" اليوم الأحد، "فرنسا تتابع الوضع عن كثب في الجزائر"، متابعا "نحن نتمسك بسيادة الشعب الجزائري".

وأضاف غيّوم "ما يحدث يشبه ما حدث في بعض البلدان كمصر وتونس".

وتابع غيّوم "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقرر اليوم إذا ما كان سيترشح أم لا.. وبحسب هذا القرار ستجري الانتخابات، والشعب الجزائري سيختار".

وأكد غيّوم "أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية" بين فرنسا والجزائر، موضحا "نحن بحاجة لأن تكون هذه المنطقة هادئة ومستقرة".