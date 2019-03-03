﻿في لقاء مع لوح على هامش الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب

وزير العدل التونسي يشدد على مضاعفة التعاون مع الجزائر للتصدي للجرائم العابرة للحدود

يشارك وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، منذ أمس بتونس في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، أين التقى الوزير نظيره التونسي محمد كريم الجموسي الذي شدد على دفع العمل المشترك بين البلدين ومضاعفة التنسيق الثنائي في مجال التوقي من الجرائم وتعزيز آليات التصدي لها وطنيا وإقليميا.

أكد وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، لدى استقباله نظيره الجزائري الطيب لوح، حرص وزارة العدل على دفع العمل المشترك بين البلدين ومضاعفة التنسيق الثنائي في مجال التوقي من الجرائم وتعزيز آليات التصدي لها وطنيا وإقليميا، حيث يشارك لوح منذ أمس بتونس في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، حيث خصص الاجتماعان اللذان ستتواصل أشغالهما على مدار يومين لـبحث تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية، كما من المنتظر الإمضاء على عدة اتفاقات قضائية وأمنية عربية بمناسبة الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، يضيف نفس المصدر، وتمحورت المحادثة التي دارت بمقر الوزارة بالعاصمة، بمناسبة مشاركة الوزير الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المنعقد بتونس أمس، حول أهمية علاقات التعاون التي تربط بين تونس والجزائر ومتانتها، والتي تعود إلى اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين سنة 1963، كما تم التأكيد بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة العدل التونسية، على ضرورة العمل على تطوير هذه الاتفاقية وتعزيزها باتفاقات وبروتوكولات أخرى أكثر تخصصا في المادة المدنية والمادة الجزائية والأحوال الشخصية، إلى جانب مواصلة دعم جهود التنسيق في تنفيذ الإنابات القضائية وتسليم المجرمين والتصدي للجرائم العابرة للحدود وخاصة ما اتصل منها بالجرائم الإرهابية والتهريب.