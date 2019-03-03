وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات مكافحة الشغب

طلبة بومرداس في مسيرة سلمية ضد العهدة الخامسة

حاصرت قوات مكافحة الشغب المسيرة السلمية التي نظمها طلبة جامعة امحمد بوقرة، صبيحة أمس، خوفا من أية انزلاقات مباشرة بعد انطلاقها من كلية المحروقات بوسط مدينة بومرداس، والذين خرجوا في مسيرة سلمية ضد العهدة الخامسة.

قامت قوات مكافحة الشغب بعدها بمنع سير المتظاهرين من الطلبة بالشارع المحاذي لمجلس قضاء بومرداس، ليتحول بعدها اتجاه المسيرة بالطريق المحاذي لدائرة بومرداس باتجاه مقر الولاية أين استقر جموع الطلبة هناك مرددين النشيد الوطني، وتعالت أصواتهم بالرفض للعهدة الخامسة في شعارات مرفوعة تحمل كلمة موحدة، وتحلى الطلبة بسلمية المسيرة والمسؤولية العالية التي حالت دون الوقوع في اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب التي نصبت فرقها وراقبت سير المسيرة عبر شوارع مدينة بومرداس عن كثب، وتعد هذه المسيرة التي ينظمها طلبة جامعة امحمد بوقرة ببومرداس الثانية على التوالي بعد تلك المنظمة بحر الأسبوع المنصرم.