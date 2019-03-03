خرجوا في مسيرات وسط تشديدات أمنية

طلبة ومحامو البليدة ينتفضون ضد العهدة الخامسة

خرج طلبة جامعة سعد دحلب، أمس، في مسيرة لمطالبة رئيس الجمهورية بالعدول عن الترشح لعهدة خامسة، حيث باشر الطلبة وقفتهم من الحرم الجامعي لينتقلوا خارج الجامعة أين انقطعت حركة سير المركبات نحو الجهة الشرقية ووسط مدينة الولاية.

شهد محيط الجامعة تطويق أمني مشدد، إذ لم تسمح قوات الأمن، للطلبة بالسير في الطريق العام نحو وسط مدينة أولاد يعيش، واضطروا في بعض الأحيان إلى إطلاق غازات لتفرقتهم، كما تدخلت قوات الأمن ومكافحة الشغب، بمحيط جامعة سعد دحلب البليدة 1، ولتفرقة الطلبة المتظاهرين من جديد، ضد العهدة الخامسة ومنعهم من التسبب في عرقلة حركة السير والمرور مما جعل الطلبة يتراجعون ويعتصمون داخل الجامعة، أين رددوا عبارات وحاملو لافتات تضم شعارات مناهضة للعهدة الخامسة، والتعبير عن رفضهم لترشح «بوتفليقة»، لعهدة رئاسية جديدة، لتتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع وإرجاع الطلبة إلى أسوار الجامعة . ولبى طلبة جامعة البليدة 2 بالعفرون، بدورهم، نداء زملائهم عبر الوطن وعبروا بدورهم عن موقفهم الرافض لترشح بوتفليقة أيضا، في حين طوقت قوات الأمن محيط الجامعة، لمنع خروج الطلبة، والإبقاء عليهم داخل حرم الجامعة. من جهتهم، تجمع محامون أمام مجلس قضاء البليدة، للتعبير عن رفضهم لعهدة رئاسية جديدة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة حاملين رايات وطنية.`