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لتجديد رفضهم للعهدة الخامسة

مئات الطلبة في مسيرة سلمية بتيزي وزو

  03 مارس 2019 - 22:38   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الوطني
مئات الطلبة في مسيرة سلمية بتيزي وزو

خرج المئات من طلبة جامعة مولود معمري، أمس، في مسيرة سلمية حاشدة وسط مدينة تيزي وزو، للتعبير عن رفضهم القاطع للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

عرفت المسيرة -التي انطلقت في حدود الساعة منتصف نهار أمس-من أمام المدخل الرئيسي لجامعة حسناوة، مشاركة قوية -وبأعداد تقدر بالمئات الطلبة-الذين توافدوا من مختلف كليات وأقسام جامعة مولود معمري، حيث جابت مختلف الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، وذلك للمطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح لعهدة خامسة على التوالي. وهو المطلب الذي رددوه طيلة مسيرتهم وترجمته الشعارات الكثيرة التي دوّنوها على لافتات يصب معناها في نفس المطلب المندد بالعهدة الخامسة تزامنا مع أخر يوم من إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.

في السياق ذاته، رافع الطلبة الذين خرجوا في مسيرة تعد الثانية من نوعها التي ينظمونها في ظرف أقل من أسبوع، من أجل التغيير الديمقراطي السلمي بالجزائر. مؤكدين وعبر شعاراتهم على أن الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها البلاد لا يقتصر على عدم ترشح الرئيس وإنما يتجاوز ذلك ليشمل ضرورة رحيل النظام من أجل بناء جمهورية ثانية يكون فيها الشعب سيدا في دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

من جهة أخرى، فإن طلبة جامعة مولود معمري الذين نجحوا في التجنيد وبطريقة سلمية من أجل مواكبة الحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة، نجحوا أيضا في إيصال رسالتهم بطرق حضارية بدليل التنظيم المحكم الذي عرفته المسيرة التي تعالتها الشعارات «»سلمية، سلمية»، ولم تشهد طيلة وقتها اية انزلاق قد يخرجها عن إطارها السلمي وذلك غاية انتهاء المسيرة التي كانت في حدود الساعة الواحدة زوالا.

أغيلاس. ب

 

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