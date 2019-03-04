بابا علي محمد في ذمة الله

توفي صباح اليوم الإثنين، النائب البرلماني للتجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية تمنراست بابا علي محمد.

وكان الفقيد بابا علي، قد تعرض يوم 8 فيفري الماضي إلى حادث مرور خطير، على مستوى الطريق الرابط بين إدلس وعين إمڤل في تمنراست.

ونشر حزب الأرندي تعزية جاء فيها "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المرحوم بابا علي محمد، نائب عن الحزب والأمين الولائي للحزب بولاية تمنراست وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".