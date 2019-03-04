عضو اللجنة المركزية في الافلان يستقيل من منصبه تضامنا مع المسيرات الشعبية

استقال عضو اللجنة المركزية لحزب الأفالان باديس بوالودنين، تضامنا مع المسيرات الشعبية الرافضة لعهدة خامسة لعبد العزيز بوتفليقة.

الاستقالة جاءت كرفضٍ لـ « الخطاب الاستفزازي وغير المسؤول الذي خرج عن منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب » تُجاه رغبة المسيرات الشعبية السلمية.

ودعى باديس لتصحيح خط الحزب وإرجاعة إلى حضيرة الدولة الوطنية وإبعاده عن أيدي السماسرة والانتهازيين الفسدة. واعتبر أن بوشارب هو منسق غير شرعي لا يحمل حتى صفة عضو لجنة مركزية.