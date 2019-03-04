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10 أيام للفصل في قائمة المتنافسين للظفر بكرسي قصر المرادية

  04 مارس 2019 - 12:18   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
10 أيام للفصل في قائمة المتنافسين للظفر بكرسي قصر المرادية

بلغ عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة الدستورية 20 مترشحا مننتصف ليلة أمس الأحد.

خاصة وأنه تم إنقضاء المدة التي حددها المجلس الدستوري والذي سيفصل في هذه الملفات ومدى صحتها وتطابقها.

حيث يتعلق الأمر بالرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس حركة الإنفتاح عمر بوعشة.

رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.

رئيس جبهة الشباب الديموقراطي للمواطنة أحمد قوراية، رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي.

عبد الحكيم حمادي، اللواء المتقاعد علي غديري، رشيد نقاز، عبد الشفيق صهناجي، علي سكوري، محمد بوفراش، عمارة محسن، بن طبي فرحات، لوط بوناطيرو، شعبان رزوق وعايب رؤوف مترشحون أحرار.

10 أيام للفصل في ملفات المترشحين من قبل المجلس الدستوري

سيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره.

وهذا في أجل أقصاه عشرة ايام كاملة من تاريخ إيداع التصريح حسبما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات

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