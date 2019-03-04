20 مترشحاً أودعوا ملفات ترشحهم لرئاسيات 2019

بلغ عدد المرشحين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري يوم أمس 3 مارس2019، من أجل الترشح لرئاسيات 18أفريل 2018، 20 مرشحا ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي، علي زغدود، عبد العزيز بلعيد، محفوظ عدول، عبد القادر بن قرينة، علي غديري، عمر بوشة، عبد العزيز بوتفليقة، أحمد قوراية، علي فوزي رباعين، عيسى بلهادي، عبد الشفيق سنهاجي، علي سكوري، محمد بوفراش، محسن عمارة، فرحات بن طبي، لوط بوناطيرو، شعبان رزوق، رؤوف عايب، رشيد نكاز.

وسيتم الإعلان عن المرشحين المقبولين للرئاسيات يوم 13مارس2019.