شريط الاخبار
دربال يتراجع عن تصريحاته رغم توثيقها بالصوت و الصورة 20 مترشحاً أودعوا ملفات ترشحهم لرئاسيات 2019 التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة طوارئ بالقرب من المجلس الدستوري بسبب احتجاجـــــــــــــــــــات الطلبة عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بالاستجابة لمطالبة المحتجين و«تغيير النظام» في حال انتخابه تعزيزات أمنية مشددة والعاصمة تحت الحصار مقري وبن فليس ينسحبان من سباق الرئاسيات طلبة ومحامو البليدة ينتفضون ضد العهدة الخامسة الآلاف من الجالية الجزائرية يحتجون ضد العهدة الخامسة بفرنسا وبريطانيا مئات الطلبة في مسيرة سلمية بتيزي وزو طلبة بومرداس في مسيرة سلمية ضد العهدة الخامسة زعلان يودع ملف ترشح بوتفليقة وغديري يتقدم شخصيا واقصاء نكاز ومهدي الجزائر تستورد البذور من سويسرا لإنتاج القمح الصلب محليا الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست «أونات» يطلق عملية الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج عرض «جازي كونفور» يأتي بمزي من الأنترنت والمكالمات المجانية! آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة القدرة الشرائية مهددة بالانهيار بسبب طبع 4000 مليار دينار في 2018 وزير العدل التونسي يشدد على مضاعفة التعاون مع الجزائر للتصدي للجرائم العابرة للحدود شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية تصدّع في بيت علي حداد «المخربون بلطجية «مزطولون» و«مسبوقون قضائيا» عزوف عن المجلس الدستوري والأنفاس تُحبس على انسحـاب بوتفليقة 30 أفريل آخر أجل لتحديد التلاميذ المعنيين بمنحة المعوزين إنتاج 6 ملايين طن من الحديد قريبا أمهــــات عازبــــات يقبعــــن فـــــي السجــــون بسبـــب جرائــــم قتــــل فــــي حــــق أطفالهــــن ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو الشارع يسع الجميع آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة" سحب استدعاءات إجراء مسابقة الترقية للأساتذة يومي 04 و05 مارس استقالة جماعية تفتح باب الانشقاق ببيت "أفلان" تيزي وزو المنتوج الجزائري يتمتع بكل المواصفات ويستجيب للمعايير العالمية 6.556 مليار دينار حجم التمويل غير التقليدي نهاية جانفي مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. دربال يتراجع عن تصريحاته رغم توثيقها بالصوت و الصورة

دربال يتراجع عن تصريحاته رغم توثيقها بالصوت و الصورة

  04 مارس 2019 - 12:48   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الوطني
دربال يتراجع عن تصريحاته رغم توثيقها بالصوت و الصورة

تراجع عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، صباح اليوم في مستغانم، عن التصريح الذي أدلى به قبل 18 ساعة في ولاية غليزان أمس، بأن القانون يلزم المترشح للرئاسيات أن يقدم بنفسه ملف ترشحه للمجلس الدستوري ، بالرغم من توثيقها  بالصوت والصورة وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال دربال، منذ دقائق، في مقر اللجنة الولائية لهيئته في مستغانم "إن المادتين 139 و140 من قانون الانتخابات لا تنصان على إلزام المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتقدم شخصيا أمام المجلس الدستوري. وإنما تنصان على الملف، ولا اجتهاد مع صراحة النص".

وأضاف "إن تقدم المترشح للرئاسيات عندنا شخصيا "عُرفٌ وليس قانون". وأنا أنحاز إلى القانون على قصوره، ولا أتبع الرأي على صوابه".

وحمل عبد الوهاب دربال "سوء فهم تصريحه في غليزان" إلى السياسيين، الذين تلقفوه "لأن السياسي يبحث عما يكون في صالحه، وعندما تمشي الأمور في غير صالحه يثير البلبلة".

وكان دربال صرح أمس من غليزان، "أن القانون يلزم المترشح للرئاسيات الحضور لإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري، القانون واضح".

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات