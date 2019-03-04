دربال يتراجع عن تصريحاته رغم توثيقها بالصوت و الصورة

تراجع عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، صباح اليوم في مستغانم، عن التصريح الذي أدلى به قبل 18 ساعة في ولاية غليزان أمس، بأن القانون يلزم المترشح للرئاسيات أن يقدم بنفسه ملف ترشحه للمجلس الدستوري ، بالرغم من توثيقها بالصوت والصورة وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال دربال، منذ دقائق، في مقر اللجنة الولائية لهيئته في مستغانم "إن المادتين 139 و140 من قانون الانتخابات لا تنصان على إلزام المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتقدم شخصيا أمام المجلس الدستوري. وإنما تنصان على الملف، ولا اجتهاد مع صراحة النص".

وأضاف "إن تقدم المترشح للرئاسيات عندنا شخصيا "عُرفٌ وليس قانون". وأنا أنحاز إلى القانون على قصوره، ولا أتبع الرأي على صوابه".

وحمل عبد الوهاب دربال "سوء فهم تصريحه في غليزان" إلى السياسيين، الذين تلقفوه "لأن السياسي يبحث عما يكون في صالحه، وعندما تمشي الأمور في غير صالحه يثير البلبلة".

وكان دربال صرح أمس من غليزان، "أن القانون يلزم المترشح للرئاسيات الحضور لإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري، القانون واضح".