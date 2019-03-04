" الأفلان "يثمن رسالة بوتفليقة

ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني، مضمون رسالة الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ترشحه لرئاسيات 18 افريل 2019، و اعتبر الأفلان الالتزامات و التعهدات التي قطعها بوتفليقة للشعب في نص رسالته بمثابة "الاستجابة الصادقة منه لنداء الشباب الجزائري".

أكد بيان صادر اليوم العن حزب جبهة التحري الوطني حصلت المحور اليومي على نسخة منه ، ، على أن" الإلتزامات التي تعهّد بها الرجل في رسالته الموجهة للشعب، تؤكد في مضامينها و ابعادها القراءة الصحيحة و السلمية للمطالب المشروعة، الني نادى بها المواطنون و عبروا عنها من خلال مسيرات سلمية عبر مختلف جهات الوطن". و في السياق أضاف بيان أكبر حزب موالي لخيار الاستمراري " لقد استمع الرئيس بأذان صاغية الى مطالب الشعب، حيث التزم بمطلبه الأساسي القاضي بتغيير النظام" .

كما حيا نص البيان “الإرادة السياسية التي عبر عنها بوتفليقة من خلال التزامه بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة ، طبقا الندوة الوطنية و كذا تعهده بعدم الترشح لها ، و هذا لضمان ظروف هادئة و في جو من الحرية و الشفافية و بضمانات الية مستقلة تتولى دون سواها تنيظم الانتخابات”.

ودعا بيان " الأفلان " كل الجزائريين بمختلف مشاربه السياسية، الى التجاوب مع الالتزامات التي تعهد بها عبد العزيز بوتفليقة، بالمشاركة في انتخابات 18 افريل الموعد الذي يعتبره الأفلام " تاريخ لانتصار الشعب الجزائري وشهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة".

كما ثمن الحزب، ورقة الطريق التي اقترحها بوتفليقة التي اعتبرها استجابة لمطالب الشعب الجزائري خاصة الشباب من حيث تعزيز منظومة الإصلاحات و تقوية أركان دولة الحق و القانون و تكريس الإرادة الشعبية الحرة السيدة، في كنف الأمن و الهدوء و الشفافية و احترام قوانين الجمهورية. مؤكدا على التزام بوتفليقة بالقضاء على كافة اشكال التهميش و الإقصاء بمختلف مظاهرها و تحقيق تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة و الفساد .